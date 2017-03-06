Над пропастью во лжи

Омурбека Текебаева закрыли на два месяца. Его сторонники пообещали кыргызстанцам насыщенную протестную программу на все время его ареста. Чего еще стоит ждать от главного социалиста и его команды?

То ли «Альфа», то ли не «Альфа»

Во вторник, 28 февраля, выступая на совместной с Владимиром Путиным пресс–конференции, президент Алмазбек Атамбаев предположил, что многие бизнесмены, ставшие жертвами коррупционеров–политиков, не решаются заявить об этих преступлениях, так как думают, что и сам президент “в доле в этом деле”.



В пример он привел гражданина России Леонида Маевского, который только спустя семь лет сообщил в правоохранительные органы КР о том, что в 2010 году Омурбек Текебаев, будучи заместителем председателя временного правительства, получил от него миллион долларов, обязуясь обеспечить россиянину допуск к управлению ЗАО “Альфа Телеком”.



- Вор должен сидеть в тюрьме. Кто бы это ни был. Если ты в 2010 году стал членом временного правительства или руководителем, то это не должно быть индульгенцией, — подытожил свое выступление по этому поводу Атамбаев.



Президентскую точку зрения по поводу ареста Текебаева, само собой, не разделяют его сторонники и те, кому выгодно причислять себя сегодня к их числу. Эта братия пытается использовать все возможные рычаги давления на следствие по делу атамекеновца — митинги, истории о псевдокомпромате на президента, фейковые секретные документы турецких спецслужб. В общем, все, что могло бы отвлечь внимание людей от главной сегодняшней сенсации — Текебаева повязали за вульгарную взятку. Никакой политики, господа.



Обвинения в коррупции, наверное, должны звучать для Текебаева как насмешка судьбы. Не так давно он сам инициировал внесение в 67–ю статью Уголовного кодекса поправок, отменяющих срок давности за коррупционные преступления. Изменения к закону лидер “Ата Мекена” лоббировал для того, чтобы разорвать соглашение по “Кумтору” и добиться национализации рудника. Так Омурбек Чиркешович пытался вернуть любовь электората, который, как показали выборы в ЖК 2011 года, заметно утратил симпатии к социалистам. И вот что получилось: сегодня атамекеновец сам угодил в яму, которую когда–то рыл для других.



Скорее всего, тогда депутату даже в голову не могло прийти, что история с получением взятки от Маевского (если она правдива, конечно) когда–нибудь всплывет: своих–то обязательств перед российским предпринимателем он не выполнил — просто взял деньги и кинул партнеров.



Соратники Текебаева в борьбе за свободу и, если так уместно говорить в данной ситуации, честное имя своего лидера не гнушаются истерик по самому незначительному поводу. В первую очередь им сильно не понравился не только сам факт, но и обстоятельства задержания атамекеновца. Сочувствующие атамекеновцу сразу заголосили о перегибах, политических репрессиях и беспределе, творимом против “самого видного политика КР”.



- Грубое, несоразмерное инкриминируемому, силовое задержание государственного деятеля, депутата ЖК, лидера фракции “Ата Мекен” Текебаева Омурбека Чиркешовича у трапа самолета, будто международного опасного террориста, — так охарактеризовала арест неожиданно вынырнувшая из политического небытия Роза Отунбаева.



Это как посмотреть. Напомним, задержание подозреваемого в получении крупной взятки депутата произошло ранним утром 26 февраля в аэропорту “Манас”. Текебаева сняли с трапа самолета по прилете из Вены. Утверждали даже, что для ареста атамекеновца в аэропорт специально пригнали бойцов “Альфы”. Позже, правда, глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев развенчал эту версию, заявив, что это были обычные следователи.



Текебаева могли бы, конечно, просто скрутить по–тихому, как рядового гопника, а не известную персону. Только вот и такой формат его приближенные вряд ли оценили бы по достоинству: в этом случае сегодня нас убеждали бы в том, что власть проявила трусость, побоявшись провести публичное задержание, и т.д. и т.п.



К тому же нельзя исключать, что лидер “Ата Мекена”, заранее знавший, по словам его жены, о предстоящем аресте, по возвращении в Бишкек не собрал бы толпу, чтобы избежать заключения под стражу. Ему не впервой загребать жар чужими руками.

Почти козырные тузы

Вся история с текебаевским арестом разворачивается в лучших традициях кыргызского политводевиля.



Сторонники лидера социалистов всячески стараются слепить из него жертву произвола со стороны властей. Дескать, вот и чекисты не церемонятся с народным избранником и применяют к нему какие–то совершенно бесчеловечные методы — допрашивали то ли 11, то ли 17 часов подряд. И все это время (подумать только!) господин Текебаев страдал от голода и жажды.



В ГКНБ эту информацию опровергли. Если верить распространенному ведомством сообщению, без воды и еды атамекеновца вовсе не держали. Десятки часов беспрерывного допроса — тоже явное преувеличение.



Дословно из пресс–релиза:



“Адвокат Ч.Джакупбекова, защищающая интересы О.Текебаева, прибыла в СУ ГКНБ КР в 10.15 часов, после чего с его участием в 10.45 часов были начаты следственные действия. Допрос длился до 13.30 часов, после чего адвокат со своим подзащитным О.Текебаевым общались до следующего следственного действия, которое было начато в 16.40 часов и завершено в 18.30.



Все следственные мероприятия ГКНБ проводились согласно нормам УПК КР в присутствии адвоката и под постоянным наблюдением врача.



В процессе допроса также предоставлялось время для перерыва и обеда”.



Вытащили и главный козырь наших коррупционеров — байку о слабом здоровье. Про болезни Текебаева рассказала его жена после визита в СИЗО ГКНБ.



Айгуль Текебаева поведала журналистам о том, что у ее благоверного пошаливает сердце и скачет давление, что ему нужно постоянно принимать таблетки. А еще, видимо, для драматизма, добавила, что “если с ее мужем что–то случится, то виноваты в этом будут сотрудники ГКНБ”.



Вообще у нас всегда так: попадая в следственный изолятор, государственные мужи и политики очень быстро перевоплощаются из неуязвимых суперменов в клинических больных. Казалось бы, еще вчера главный атамекеновец с небрежной легкостью 20–летнего здоровяка становился героем порнороликов, участвовал в мордобоях с коллегами по цеху, путешествовал по воздуху из страны в страну в надежде нарыть компромат на президента, а сегодня, оказавшись на нарах, вдруг почувствовал, что целиком и полностью состоит из всевозможных болячек. Парадокс, однако.



О проблемах со здоровьем лидера социалистов его жена заговорила неспроста — это инвестиции в будущее. Так семья Текебаева готовит пространство для маневра, к которому надеется прибегнуть, если нашим правоохранительным органам удастся доказать, что атамекеновец принял–таки миллионную взятку от российского предпринимателя.



Когда это случится, электорату, то бишь нам, в подробностях расскажут обо всех страшных недугах, которые терзают Омурбека Чиркешовича в заключении. Потом будут требовать особых условий содержания, освобождения из–под стражи (если его осудят) и выезда на лечение в Германию, Турцию или куда–нибудь еще в не менее дальнее зарубежье. Все это мы уже проходили.

За что боролись, на то и напоролись

Пока же соратники Текебаева намерены протестовать. Как пообещал Алмамбет Шыкмаматов, временно исполняющий обязанности лидера фракции “Ата Мекен”, митингов будет много. Они будут проходить до тех пор, пока не свершится справедливость. Под справедливостью, конечно, понимается освобождение главного атамекеновца из–под стражи.



Митинги, как уверяет Шыкмаматов, будут носить мирный характер. Хотелось бы верить.



Кстати, в социальных сетях жители столицы уже высказались по поводу протестантов, собирающихся то на Дзержинке, напротив конторы Госкомитета нацбезопасности, то на площади Ала–Тоо, то возле центрального офиса КТРК (и это в день, когда гендиректора компании оперировали после жуткой аварии). Нельзя сказать, чтобы комментарии горожан были сочувствующими. Никакой поддержки в адрес текебаевцев не звучит, только напряженность и раздражение.



Понять бишкекчан легко. Обещания политиков — это одно, поведение толпы — совсем другое. Кто может гарантировать, что молодчикам, которые, как говорят, выходят на митинг за 1–2 тысячи сомов в день, однажды не придет в голову идея начать громить магазины и офисы, чтобы сорвать действительно большой куш.



На малой родине Омурбека Текебаева, в селе Акман Базар–Коргонского района Джалал–Абадской области, его земляки тоже уже подпортили свое реноме мирно митингующих. Дорогу Ош — Бишкек они попытались перекрыть в первый же день после задержания атамекеновца. Тогда протестантов остановили милиционеры, и они вроде бы пообещали впредь не препятствовать движению по трассе. Но кто знает, как пойдет дальше?



Кстати, в 2013 году лидер фракции “Ата Мекен” вместе с двумя другими парламентариями предложил внести поправки в Административный и Уголовный кодекс, ужесточающие наказание за блокирование и ограничение передвижения на трассах.



- Перекрытие дорог обрело массовый характер и для некоторых людей превратилось в болезнь, — обосновывал свою позицию тогда Текебаев.



Вообще соратники Текебаева сегодня вынужденно делают многое из того, против чего Омурбек Чиркешович еще недавно так пламенно боролся. В минувшую среду Алмамбет Шыкмаматов на заседании парламента заявил, что депутаты должны потребовать (!) изменить меру пресечения Омурбеку Текебаеву на не связанную с лишением свободы. Также фракция “Ата Мекен” настаивает на проведении собственного парламентского расследования законности и обоснованности возбуждения уголовного дела и ареста Омурбека Текебаева.



Значит, сегодня, по мнению атамекеновцев, парламент должен заменить и суд, и следственные органы. Но с какой стати? Ведь всего несколько лет назад сам Текебаев утверждал, что “в соответствии с Конституцией за совершение особо тяжкого преступления для привлечения к уголовной ответственности не требуется согласия парламента”, а еще он заявлял, что “хотел бы, чтобы все коррупционеры и преступники были арестованы и понесли суровое заслуженное наказание”.



Что же поменялось? Фигуранты. Такие правильные слова главный социалист говорил, когда арестовали Ахматбека Келдибекова. В законности задержания атажуртовца тогда не сомневалась ни генпрокурор Аида Салянова, с пеной у рта отстаивающая правоту своего нынешнего патрона, ни тем более сам Текебаев, пытающийся сегодня уверить всех, что его преследуют по политическим причинам, а не из–за получения взятки.



И еще один важный момент. Приближенные Омурбека Текебаева называют происходящее политической расправой и прецедентом устранения политических конкурентов перед президентскими выборами. Ой ли?



Будем реалистами, честная борьба за пост главы государства — это не то, чего хочет лидер “Ата Мекена”. Партия Текебаева едва–едва пролезла в парламент. Его личный рейтинг сегодня тоже не очень–то высок — чересчур много красивой лжи рассказал политик своим избирателям и слишком много некрасивой правды вылезло о нем самом. При таком раскладе демократические выборы могут показать только, что “Акела промахнулся” и что вожаком ему не быть уже никогда. Во всяком случае если нас действительно ожидает мирная передача власти законно избранному лидеру, а не разрушительные и кровавые перевороты, которых мы уже насмотрелись.

Александра ВАСИЛЬКОВА.

Источник – «Вечерний Бишкек»