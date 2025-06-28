В Жайылском районе в ходе рейда «Арсенал» изъяли оружие и патроны

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Бишкек, "САЯСАТ.KG". Назначены экспертизы, по результатам которых будет дана правовая оценка.

В рамках рейда «Арсенал», направленного на выявление и пресечение фактов незаконного хранения оружия, сотрудники ОВД Жайылского района провели проверки в урочище Ой-Кайын Суусамырской долины, сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.



В результате совместных мероприятий сотрудников СПЭНМ Жайылского РОВД, Суусамырского ПОМ и сотрудников лицензионно-разрешительной системы были обнаружены и изъяты:



- 4 единицы нарезного огнестрельного оружия;



- 4 единицы гладкоствольного оружия;



- 19 патронов калибра 7,62 мм;



- 50 патронов калибра 5,6 мм (ТОЗ).



По данному факту проводится доследственная проверка. Назначены экспертизы, по результатам которых будет дана правовая оценка.

