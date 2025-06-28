В Жайылском районе в ходе рейда «Арсенал» изъяли оружие и патроны

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Назначены экспертизы, по результатам которых будет дана правовая оценка.
В рамках рейда «Арсенал», направленного на выявление и пресечение фактов незаконного хранения оружия, сотрудники ОВД Жайылского района провели проверки в урочище Ой-Кайын Суусамырской долины, сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.
В результате совместных мероприятий сотрудников СПЭНМ Жайылского РОВД, Суусамырского ПОМ и сотрудников лицензионно-разрешительной системы были обнаружены и изъяты:
- 4 единицы нарезного огнестрельного оружия;
- 4 единицы гладкоствольного оружия;
- 19 патронов калибра 7,62 мм;
- 50 патронов калибра 5,6 мм (ТОЗ).
По данному факту проводится доследственная проверка. Назначены экспертизы, по результатам которых будет дана правовая оценка.