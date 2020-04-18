Нурболот Усенбаев: “Иногда зараженные вирусом COVID-19 переносят его без выраженных симптомов, это очень опасно!”

Бишкек, “Саясат.kg”. Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения КР Н.Усенбаев.
“В Кыргызстане медработников достаточно, при необходимости мы привлечем тех, кто находится в отпуске. Среди медиков есть добровольцы, желающие поехать в очаги заражения COVID-19”, - заявил замминистра здравоохранения КР Н.Усенов
По его словам, иногда зараженные вирусом COVID-19 переносят его без выраженных симптомов: “С эпидемиологической стороны это очень опасно для окружающей среды. Они могут заражать своих родных и близких, даже не подозревая о болезни”.
По данным Минздрава КР, в минувшие сутки из стационара выписано 16 пациента (в г.Бишкек – 4, Джалал-Абадская область – 12) с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. Всего за все время выписано с выздоровлением 130 пациентов.
В Кыргызстане всего подтвержденных случаев зарегистрировано 506.
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