Заканчивается инкубационный период у контактов первых зараженных коронавирусом. Просят не выходить из дома в течение 7 дней

Бишкек, “Саясат.kg”. Об этом сегодня сообщает Республиканский штаб по COVID-19.

"Уважаемые горожане, в ближайшие один-два дня будет окончен инкубационный период у лиц, контактировавших с первыми зараженными коронавирусом. Поэтому, просим вас оставаться дома в ближайшие 7 дней и не выходить на улицу", - призвал всех комендант города Бишкек Алмаз Орозалиев.

Отметим, что инкубационный период составляет от 14 до 21 дня, первый случай в Кыргызстане был зарегистрирован 18 марта.

С учетом того, что в ближайшие два дня завершится инкубационный период у контактировавших лиц, будет ограничено движение на дополнительных участках города Бишкек. Карантинная зона будет расширяться, санитарно-карантинные посты будут выставлены около рынков и супермаркетов в целях ограничения движения и во избежание скопления людей, автотранспорта, сообщили в комендатуре.

Напоминаем, что выйти можно по крайней необходимости в аптеку и за продуктами. При себе иметь паспорт и маршрутный лист, также не забывайте надевать маску и обрабатывать руки антисептиком.