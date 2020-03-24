На сегодня зарегистрировано 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

Бишкек, “Саясат.kg”. На 24 марта по республике зарегистрировано 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Сегодня в Республиканском штабе заместитель министра здравоохранения Толо Исаков доложил о текущей ситуации по коронавирусу в стране.

- На 24 марта 2020 года по республике зарегистрировано 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего 42 подтвержденных случая COVID-19. Они находятся в следующих медицинских учреждениях:

- Республиканская клиническая инфекционная больница в г.Бишкек

- Ошская межобластная клиническая больница

- Ноокатская территориальная больница

- Джалал-Абадская областная клиническая больница

- Баткенская областная объединенная больница

Кроме того, госпитализированы еще 4 человека, с предварительным положительным результатом (проводится контрольное исследование). Также у 96 человек анализы с сомнительными реакциями, пока показывают отрицательные результаты.

Итого госпитализировано 142 человека (68 мужчин, 74 женщин).

- Среди госпитализированных двое детей до года, 1 с положительным результатом:

1 ребенок 6 лет – с положительным результатом;

1 подросток 14 лет – с положительным результатом.

Возраст остальных – от 16 до 86 лет.