На сегодня зарегистрировано 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

Бишкек, “Саясат.kg”. На 24 марта по республике зарегистрировано 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Сегодня в Республиканском штабе заместитель министра здравоохранения Толо Исаков доложил о текущей ситуации по коронавирусу в стране.
- На 24 марта 2020 года по республике зарегистрировано 26 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего 42 подтвержденных случая COVID-19. Они находятся в следующих медицинских учреждениях:
- Республиканская клиническая инфекционная больница в г.Бишкек
- Ошская межобластная клиническая больница
- Ноокатская территориальная больница
- Джалал-Абадская областная клиническая больница
- Баткенская областная объединенная больница
Кроме того, госпитализированы еще 4 человека, с предварительным положительным результатом (проводится контрольное исследование). Также у 96 человек анализы с сомнительными реакциями, пока показывают отрицательные результаты.
Итого госпитализировано 142 человека (68 мужчин, 74 женщин).
- Среди госпитализированных двое детей до года, 1 с положительным результатом:
1 ребенок 6 лет – с положительным результатом;
1 подросток 14 лет – с положительным результатом.
Возраст остальных – от 16 до 86 лет.
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