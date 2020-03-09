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На борту круизного лайнера “Grand Princess”, где обнаружена короноварусная инфекция, находятся двое граждан Кыргызстана

Бишкек, “Саясат.kg”. На борту круизного лайнера “Grand Princess”, где обнаружена короноварусная инфекция, находятся двое граждан Кыргызстана. Об этом сегодня сообщает пресс-служба МИД КР.

5 марта 2020 года стало известно о задержании на карантин круизного лайнера “Grand Princess” у берегов штата Калифорния (США) в связи с тем, что у двух пассажиров, ранее сошедших с корабля, была обнаружена коронавирусная инфекция.

По этому вопросу в компетентных государственных органах США и в компании “Princess Cruises”, владеющей круизным лайнером “Grand Princess”, посольством Кыргызстана в США и Канаде была запрошена информация о возможном наличии на борту судна граждан Кыргызстана.

6 марта Посольством получена официальная нота из Государственного департамента США с информацией о том, что на борту лайнера находятся двое граждан Кыргызстана.

Посольством налажен прямой контакт с гражданами Кыргызстана, которые отметили, что они чувствуют себя хорошо, члены экипажа кормят их три раза в день и всех пассажиров пока держат в каютах.

Посольство держит данный вопрос на контроле и поддерживает постоянный контакт с гражданами КР - пассажирами круизного лайнера “Grand Princess”.

Также согласно информации посольства в понедельник (9 марта т.г.) судно отправится в Оклендский порт штата Калифорния для того, чтобы начать высадку гостей, нуждающихся в срочном медицинском лечении и госпитализации.

 

           
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