Бишкек, “Саясат.kg”. На борту круизного лайнера “Grand Princess”, где обнаружена короноварусная инфекция, находятся двое граждан Кыргызстана. Об этом сегодня сообщает пресс-служба МИД КР.
5 марта 2020 года стало известно о задержании на карантин круизного лайнера “Grand Princess” у берегов штата Калифорния (США) в связи с тем, что у двух пассажиров, ранее сошедших с корабля, была обнаружена коронавирусная инфекция.
По этому вопросу в компетентных государственных органах США и в компании “Princess Cruises”, владеющей круизным лайнером “Grand Princess”, посольством Кыргызстана в США и Канаде была запрошена информация о возможном наличии на борту судна граждан Кыргызстана.
6 марта Посольством получена официальная нота из Государственного департамента США с информацией о том, что на борту лайнера находятся двое граждан Кыргызстана.
Посольством налажен прямой контакт с гражданами Кыргызстана, которые отметили, что они чувствуют себя хорошо, члены экипажа кормят их три раза в день и всех пассажиров пока держат в каютах.
Посольство держит данный вопрос на контроле и поддерживает постоянный контакт с гражданами КР - пассажирами круизного лайнера “Grand Princess”.
Также согласно информации посольства в понедельник (9 марта т.г.) судно отправится в Оклендский порт штата Калифорния для того, чтобы начать высадку гостей, нуждающихся в срочном медицинском лечении и госпитализации.
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