В городах Бишкек, Ош, Джалал-Абад, а также в Ноокатском и Сузакском районе вводится режим “ЧП”

Бишкек, “Саясат.kg”. Сегодня президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал соответствующие указы.

Сегодня президент Сооронбай Жээнбеков встретился с торага Жогорку Кенеша Дастанбеком Джумабековым, премьер-министром Мухаммедкалыем Абылгазиевым и председателем Верховного суда Гульбарой Калиевой.

Глава государства отметил складывающуюся непростую ситуацию в мире, а также в нашей стране, связанную с растущей тенденцией распространения коронавирусной инфекции.

Подчеркнул, что в этой связи принято решение о введении чрезвычайного положения на территории городов Бишкек, Ош и Джалал-Абад, Ноокатского, Кара-Суйского районов Ошской области, а также в Сузакском районе Джалал-Абадской области Кыргызской Республики.

По словам президента, соответствующие Указы подписаны и направлены в Жогорку Кенеш.

Чрезвычайное положение вводится на период с 08.00 часов 25 марта до 08.00 часов 15 апреля 2020 года. На территории указанных городов и районов образованы комендатуры.

Президент Сооронбай Жээнбеков подчеркнул, что при пересечении санитарно-карантинных постов в регионах, необходимо обратить особое внимание на логистику большегрузных автомобилей с продовольствием и другими товарами народного потребления.

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Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 24 марта, подписал Указ «О введении чрезвычайного положения на территории города Бишкек Кыргызской Республики».

В Указе в частности говорится:

“Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19 (далее — коронавирусная инфекция) пандемией.

В период с 18 по 23 марта 2020 года на территории Кыргызской Республики были подтверждены 16 фактов заражения граждан коронавирусной инфекцией.

В соответствии с пунктом 2 части 9 статьи 64 Конституции Кыргызской Республики, статьями 3, 4 и 7 конституционного Закона Кыргызской Республики „О чрезвычайном положении“ исключительно в интересах обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, их безопасности и общественного порядка, а также в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции на другие территории Кыргызской Республики постановляю:

Ввести чрезвычайное положение на территории города Бишкек Кыргызской Республики на период с 08.00 часов 25 марта 2020 года до 08.00 часов 15 апреля 2020 года.

Назначить заместителя министра внутренних дел Кыргызской Республики Орозалиева Алмазбека Кыдырмаевича комендантом города Бишкек Кыргызской Республики (далее — Комендант) на период введения чрезвычайного положения.

Образовать комендатуру на территории города Бишкек Кыргызской Республики для обеспечения режима чрезвычайного положения.

Утвердить Положение о комендатуре города Бишкек Кыргызской Республики согласно приложению.

Определить следующие чрезвычайные меры, временные ограничения прав и свобод граждан и их дополнительные обязанности на территории города Бишкек Кыргызской Республики:

1) вводить комендантский час;

2) вводить особый режим въезда и выезда граждан;

3) запрещать отдельным гражданам покидать на установленный срок свой дом (квартиру) либо место, в котором они находятся на обсервации или лечении;

4) привлекать к охране общественного порядка, стратегических объектов и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, подразделения уполномоченных государственных органов, ведающих вопросами обороны и внутренних дел;

5) запрещать проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также забастовок, собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетов;

6) выдворять нарушителей общественного порядка, не являющихся жителями данной местности, в том числе и иностранных граждан, за их счет к месту своего постоянного пребывания или за пределы местности, где объявлено чрезвычайное положение;

7) в целях обеспечения деятельности предприятий и организаций по производству и поставкам продукции вносить изменения в планы их работы, устанавливать особый режим работы предприятий, учреждений и организаций, а также решать другие вопросы их хозяйственной деятельности;

8) запрещать увольнения рабочих и служащих по собственному желанию, кроме случаев увольнения по уважительным причинам;

9) вводить карантин и проводить другие обязательные санитарно-противоэпидемические мероприятия;

10) использовать ресурсы государственных предприятий, учреждений и организаций для предотвращения распространения коронавирусной инфекции;

11) привлекать трудоспособных граждан для предотвращения распространения коронавирусной инфекции при обязательном соблюдении требований охраны труда и их здоровья;

12) вводить контроль за средствами массовой информации, если эти средства могут использоваться для нагнетания сложившейся обстановки на территории, где объявлено чрезвычайное положение;

13) вводить особые правила пользования связью;

14) ограничивать движение транспортных средств, в том числе иностранных, и проводить их досмотр, за исключением транспорта дипломатических служб;

15) проверять документы в местах массового скопления граждан;

16) регулировать проведение частных мероприятий (свадьбы, дни рождения и другие мероприятия);

17) вводить для граждан, проживающих на территории, где объявлено чрезвычайное положение, следующие дополнительные обязанности:

- принимать заблаговременные меры по обеспечению собственной безопасности;

- соблюдать меры безопасности в повседневной деятельности, не допускать нарушений, которые могут привести к распространению коронавирусной инфекции;

- изучать правила пользования индивидуальными средствами защиты;

- оказывать содействие органам государственной власти и организациям в предупреждении распространения коронавирусной инфекции;

- информировать соответствующие государственные органы об угрозе распространения коронавирусной инфекции.

Коменданту принять исчерпывающие меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, обеспечению безопасности, защиты жизни и здоровья граждан на территории города Бишкек.

Министерству здравоохранения, Министерству внутренних дел, Государственному комитету национальной безопасности, а также Генеральному штабу Вооруженных Сил Кыргызской Республики, другим задействованным государственным органам и органам местного самоуправления оказать всемерное содействие Коменданту всеми имеющимися силами и средствами в обеспечении безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, а также предотвращения распространения коронавирусной инфекции на другие территории Кыргызской Республики.

Верховному суду Кыргызской Республики предоставить право изменять территориальную подсудность гражданских, уголовных, административных дел, дел о проступках, а также материалов досудебных производств на территории города Бишкек на период действия чрезвычайного положения.

Генеральной прокуратуре Кыргызской Республики:

1) обеспечить надзор за соблюдением законности при реализации мер и временных ограничений, установленных настоящим Указом;

2) предоставить право изменять установленную законом подследственность на территории города Бишкек Кыргызской Республики на период действия чрезвычайного положения.

Средствам массовой информации в период введения чрезвычайного положения в целях исключения нагнетания сложившейся обстановки распространять информацию, предоставленную Комендантом.

Направить настоящий Указ в Жогорку Кенеш Кыргызской Республики.

Настоящий Указ вступает в силу с момента подписания”.

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Также сегодня подписан Указ “О введении чрезвычайного положения на территории города Ош, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области Кыргызской Республики”.