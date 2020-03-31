Заражение коронавирусом подтверждены в Кыргызстане еще у 13 человек

Бишкек, “Саясат.kg”. Об этом сообщили в Республиканском штабе по COVID-19/
На 31 марта 2020 года по республике зарегистрировано 13 новых случаев подтвержденных СOVID-19:
г.Бишкек – 1
Нарынская область – 3
Иссык-Кульская область – 2
Чуйская область – 1
Ошская область – 5
Джалал-Абадская область – 1
Итого в республике 107 подтвержденных случаев СOVID-19.
Среди выявленных положительных пациентов женщин – 58 случаев, мужчин – 49 случаев, из них 15 детей, в том числе двое до года, 31 пожилых.
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