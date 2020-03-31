Заражение коронавирусом подтверждены в Кыргызстане еще у 13 человек

Бишкек, “Саясат.kg”. Об этом сообщили в Республиканском штабе по COVID-19/

На 31 марта 2020 года по республике зарегистрировано 13 новых случаев подтвержденных СOVID-19:

г.Бишкек – 1

Нарынская область – 3

Иссык-Кульская область – 2

Чуйская область – 1

Ошская область – 5

Джалал-Абадская область – 1

Итого в республике 107 подтвержденных случаев СOVID-19.

Среди выявленных положительных пациентов женщин – 58 случаев, мужчин – 49 случаев, из них 15 детей, в том числе двое до года, 31 пожилых.