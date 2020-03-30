Выявлены еще 10 случаев заражение коронавирусом в Кыргызстане

Бишкек, “Саясат.kg”. Всего на сегодня потверждены 94 случаев.
По информации Республиканского штаба по COVID-19, сегодня положительный результат на коронавирусную инфекцию подтверждены еще у 10 человек в Джалал-Абадской области. Таким образом, случаев заражения коронавирусом в Кыргызстане на данный момент составляет 94.
Зараженные по регионам:
Джалал-Абадская область – 49;
Ошская область – 33;
Баткенсая область – 1;
Чуйская область и г. Бишкек – 10;
Нарынская область – 1;
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