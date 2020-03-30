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Выявлены еще 10 случаев заражение коронавирусом в Кыргызстане

Бишкек, “Саясат.kg”. Всего на сегодня потверждены 94 случаев.

По информации Республиканского штаба по COVID-19, сегодня положительный результат на коронавирусную инфекцию подтверждены еще у 10 человек в Джалал-Абадской области. Таким образом, случаев заражения коронавирусом в Кыргызстане на данный момент составляет 94.

Зараженные по регионам:

Джалал-Абадская область 49;

Ошская область – 33;

Баткенсая область – 1;

Чуйская область и г. Бишкек – 10;

Нарынская область – 1;

           
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