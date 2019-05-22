Руководитель Госкомитета информационных технологий Бакыт Шаршембиев ушел в отставку

Председатель Государственного комитета информационных технологий и связи Бакыт Шаршембиев покинул пост. Информацию Kaktus.media подтвердил он сам.
Он подал заявление об уходе по собственному желанию.
Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев уже внес представление президенту Сооронбаю Жээнбекову об освобождении председателя Бакыта Шаршембиева от занимаемой должности согласно поданному заявлению.
Справка
Бакыт Шаршембиев родился 22 августа 1976 года в селе Курпулдек Чуйской области. В 1998 году окончил КТУ им. Раззакова по специальности "инженер-конструктор". В 2009-м завершил обучение в магистратуре КГНУ им. Ж. Баласагына по специальности "экономика".
Трудовая деятельность:
1998-2003 - электромеханик-инженер в производственной лаборатории ОАО "Кыргызтелеком";
2003-2004 - заместитель директора Сокулукского районного отделения ОАО "Кыргызтелеком";
2004-2005 - заместитель директора Московского районного отделения ОАО "Кыргызтелеком";
2005-2009 - директор Панфиловского районного отделения ОАО "Кыргызтелеком";
2009-2010 - коммерческий директор Бишкекской городской телефонной сети (БГТС) ОАО "Кыргызтелеком";
2010-2011 - заместитель генерального директора Иссык-Кульского областного филиала ОАО "Кыргызтелеком";
2011-2014 - генеральный директор Иссык-Кульского областного филиала ОАО "Кыргызтелеком";
2014-2015 - генеральный директор РПО РМТР филиала ОАО "Кыргызтелеком";
2015-2016 - председатель правления ОАО "Кыргызтелеком";
2016-2017 - председатель Государственного комитета информационных технологий и связи.
20 апреля 2018 года вновь назначен председателем Государственного комитета информационных технологий и связи.
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