Мухаммедкалый Абылгазиев рассказал о членах своей семьи и чем они заняты

В связи со сложившейся ситуацией касательно родственников премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева глава кабмина решил рассказать подробнее о своих ближайших родственниках, а также о том, чем они занимаются.
Напомним, скандал вокруг "КТ Мобайл" разгорелся в связи с распространяемой в интернете информацией о зарплатах менеджмента компании. Также выяснилось, что замдиректора компании Эрназар Иманкадыр уулу - сын Иманкадыра Рысалиева, который является свояком премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева. Замдиректора Эрназар Иманкадыр уулу покинул должность. Ушел с должности руководителя секретариата национального форума "Открытое правительство" Иманкадыр Рысалиев.
Далее в СМИ появилась информация, что брат главы правительства Азиз Абылгазиев - работник Минздрава. Потом в интернете начали обсуждать, что Эрнст Абакиров - еще один родственник Абылгазиева, который был аудитором Счетной палаты. Отметим, аудитором он стал в 2001 году, а в 2016-м упоминается как член наблюдательного совета ГНС. В правительстве сообщили, что Абакиров - зять старшего брата жены премьер-министра.
Как сообщили Kaktus.media в правительстве, Мухаммедкалый Абылгазиев из простой семьи, все его родные братья и сестры трудятся на рядовых должностях, некоторые из них находятся на заслуженной пенсии и являются домохозяйками.
Чолпон Абазбекова - жена премьер-министра, у нее фамилия по имени деда.
Отец премьер-министра Дүйшеке Абылгазиев - участник Великой Отечественной войны, инвалид второй группы. Трудился в правоохранительных органах, на партийной работе. Осенью текущего года ему исполнилось бы 100 лет.
Мать главы правительства Жеңилдик Абылгазиева - домохозяйка. Ей 85 лет, проживает с Мухаммедкалыем Абылгазиевым.
Старший брат Калыйнур Абылгазиев - пенсионер.
Роза Абылгазиева - жена старшего брата, пенсионерка. На нее ранее была оформлена квартира, в которой проживал Мухаммедкалый Абылгазиев. Их сын работает в сфере торговли, одна дочь - портниха, вторая дочь - домохозяйка.
Соодонбек Абылгазиев - журналист, поэт, писатель (сейчас он является сторожем в одной из частных фирм), его жена - учительница. Дочь занимается частным бизнесом, сын - студент, получает образование в сфере энергетики, а дочь - школьница.
Айнура Дүйшекеева - сестра, она на пенсии. Ее муж - лицо с ограниченными возможностями здоровья. Оба они проживают в Кочкорском районе Нарынской области.
Жылдыз Абылгазиева - сестра премьера, она учительница кыргызского языка. Сыновья работают в сфере строительства простыми строителями. Дочь - домохозяйка.
Азиз Абылгазиев - брат, глава управления контроля законного оборота наркотиков департамента лекарственных средств и медтехники Министерства здравоохранения. Его жена - врач. Сыновья работают в банках рядовыми сотрудниками. Дочь работает в сфере финансов, ее муж занимает должность заместителя директора ГП "Кыргызпочтасы" (свою трудовую деятельность начинал рядовым специалистом в различных ведомствах, в том числе в Госкомитете связи).
Кундуз Абылгазиева - сестра, старшая медсестра в одной из городских больниц. Ее муж - мираб. Сыновья работают в муниципальных органах и частных компаниях.
Kaktus.media
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