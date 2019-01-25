Абылгазиев предложил передать Сулайман-Тоо в частные руки

Премьер уверен, что таким образом культурные объекты будут работать эффективно в интересах государства
Туризм является перспективной отраслью экономики, поэтому на нее возлагаются большие надежды. Об этом премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев сказал в ходе очередного заседания правительства.
Министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов выступил докладчиком по вопросу «Об утверждении Программы Правительства Кыргызской Республики развития сферы туризма на 2019 – 2023 годы».
Глава кабмина отметил, что нам есть чем привлечь туристов: красивая природа, историко-культурные памятники, гостеприимные люди.
«Нам необходимо обратить особое внимание на объекты туризма независимо от их собственности. Считаю необходимым такие культурные объекты, как «Таш-Рабат», «Сулайман-Тоо», «Санташ», «Жыргалан», «Ысык-Ата» и другие государственные оздоровительные комплексы передать в частные руки. Мы хотим, чтобы эти объекты работали эффективно в интересах государства. Необходимо заинтересовать бизнес в развитии туризма», - подчеркнул Абылгазиев.
Премьер констатировал, что сельское хозяйство в структуре ВВП занимает 13-14%, туризм – 5%. В сельском хозяйстве занято 70% населения, а в сфере туризма – на порядок меньше. При этом туризм занимает в структуре ВВП хорошую позицию.
Кроме того, Мухаммедкалый Абылгазиев напомнил, что президент подписал закон «О внесении изменений в Воздушный кодекс Кыргызской Республики».
Согласно изменениям, в республике введен пятый уровень воздушной свободы. Теперь самолёты из других стран смогут использовать отечественные аэропорты при перевозке грузов и пассажиров.
«Введение «пятой свободы воздуха» положительно отразится как на экономике, так и развитии туристической отрасли республики», - сказал премьер-министр.
В свою очередь Жаманкулов представил информацию о развитии сферы туризма на 2019-2023 годы.
В частности, предлагается создать благоприятные условия для развития отечественной туристической сферы в целях повышения имиджа страны на международной арене и вклада туризма в экономику с учетом принципов устойчивого туризма через увеличение его доли в ВВП не менее 7%, а также уделять внимание развитию различных видов туристической деятельности.
Заслушав информацию, глава правительства поручил ускорить все поручения, которые указаны в проекте протокола, принятом сегодня на заседании правительства.
Отдел информационного обеспечения
аппарата правительства
Источник - VESTI.KG
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