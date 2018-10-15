Лунара Мамытова: Министр 5 месяцев не давала мне разрешения провести проверку

Бывшая чиновница ни о чем не жалеет. Она подробно рассказала о том, почему стала «неудобной»

В Министерстве труда и социального развития никто не говорит о наличии коррупции, хотя она там процветает. Об этом Vesti.kg рассказала экс-замглавы указанного ведомства Лунара Мамытова.

- Когда я пришла в министерство, мне хотелось работать в рамках закона, - отметила она. - С самого начала стало понятно, что нарушений в ведомстве очень много, ведь через Минсоцразвития проходят большие денежные потоки. После анализа выплат пособий я попросила руководство провести проверку в районах с самыми худшими показателями. Министр долго не давала разрешения и только через 5 месяцев мне позволили проверить работу в данной сфере в одном из районов. Комиссия работала там полтора месяца. В результате мы выявили недостачу в 5 миллионов сомов.

Лунара Улукбековна вспомнила, что во время проверки к ней нередко подходили местные жители и рассказывали, что пособие по бедности практически невозможно получить без взятки.

- Мне так и говорили, что сначала надо дать деньги, чтобы тебе начислили пособие, но заявление писать никто не хотел, - пояснила она. - Получается, что был преступный сговор. Люди сами давали деньги, а сотрудники министерства брали их. Я конечно не хочу сказать, что в социальной сфере работают одни взяточники, но таких немало. После проверки, на коллегии я озвучила сумму, которую потеряло государство, и предложила применить дисциплинарные взыскания к нерадивым сотрудникам. Уже тогда ко мне подходили некоторые коллеги и говорили, что стоило бы быть помягче. Я этому очень удивилась.Тогда все материалы передали в следственные органы, но те сотрудники работают и по сей день, продолжая выдавать пособия.

Мамытова поделилась, что кроме пособий ,еще одним направлением, страдающим от коррупции, являются микрокредитные агентства.

- Мало кто знает, но в Минсоцразвития есть микрокредитные агентства, которые были созданы для того, чтобы граждане могли получать небольшие кредиты на льготных условиях, - поведала она. - Выяснилось, что директоры этих агентств брали деньги на свои нужды. Тогда Совет безопасности вынес решение о том, что агентства необходимо либо ликвидировать, либо реформировать. Тогда проверку деятельности микрокредитных организаций поручили в том числе и мне. Я попала в южные регионы. Особо много нарушений выявили в Оше и Баткене. Нехватки составляли от 3 до 5 миллионов сомов. Куда они исчезли, непонятно. Я и в этот раз открыто озвучила фамилии тех, кто был виноват, и требовала, чтобы их наказали. После чего многие перестали со мной здороваться.

По словам бывшего замминистра, ее отношения с коллегами окончательно испортились после скандала с международным усыновлением кыргызстанских детей.

- Я не хотела участвовать в расследовании по делу о незаконном усыновлении, ведь это была не моя сфера деятельности, - уточнила Мамытова. - После того как были вскрыты многие нарушения, на меня стали писать доносы. Я тогда не понимала, что происходит. Видимо, стала неудобным человеком. Но ведь мне всего лишь хотелось работать открыто. Обо всем, что происходило, было известно вышестоящему руководству и вице-премьеру в том числе. Никто ничего не предпринял. Меня обвинили в том, что я ездила на учебу за границу, но ведь есть госзаказ, по которому обучают чиновников из разных ведомств. Это же нормально - повышать квалификацию, стремиться работать по международным стандартам. Жаль, что я не успела применить свои знания на практике.

Лунара Мамытова посетовала, что ей было очень неприятно, когда на нее обрушился шквал критики, которую она считает необоснованной.

- После заявлений Аиды Касымалиевой, я пыталась с ней поговорить и узнать, почему она так поступает, - заметила она. - Однажды мы пересеклись с Касымалиевой на съемках телепрограммы. Она не стала со мной разговаривать и слушать какие-то доводы. Но ведь есть презумпция невиновности. После проверки стало ясно, что я не пользовалась диппаспортом в личных целях. Однако людям это уже не интересно. Давайте в таком случае проверять всех чиновников и самих же депутатов, начиная с Касымалиевой, ведь она тоже бывает за границей. Я не жалею, что попала в политику. Более того, могу сказать, что у меня даже появился стимул работать еще больше. Если вернуть время назад, я бы ничего не стала менять и точно так же боролась бы с коррупцией. На счет возвращения в журналистику еще не думала. Правда, иногда возникало желание сесть и написать обо всем, что происходило в министерстве. Но пока я решила отдохнуть и уделить больше внимания своей семье.

Напомним, Vesti.kg передавали, что замминистра социального развития Лунару Мамытову освободили от должности по собственному желанию.

Вероника Малышева

Источник - Vesti.kg