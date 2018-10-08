Подтвердилось. Руководство Минсоцразвития незаконно разъезжало по командировкам

Генпрокуратура выявила целый ряд нарушений и внесла соответствующее представление в правительство

Генпрокуратура выявила ряд нарушений порядка выезда в зарубежные служебные командировки и использования дипломатических паспортов со стороны руководства Министерства труда и социального развития.

Установлено, что министр Таалайкуль Исакунова, будучи в очередном трудовом отпуске, с использованием дипломатического паспорта, без уведомления и разрешения премьер-министра осуществила поездку в США, где в период с 6 по 9 ноября 2017 года приняла участие в третьем глобальном симпозиуме «Достижение постоянного доверия через инновации». Следом Исакунова выехала в Аргентинскую Республику, где с 13 по 15 ноября 2017 года приняла участие в IV Всемирной конференции по борьбе с эксплуатацией детского труда.

Кроме того, Исакунова, невзирая на ранее поступивший отказ правительства на выезд в командировку в Санкт-Петербург, в период с 16 по 18 ноября 2017 года приняла участие в ХХХ юбилейном заседании Консультативного Совета по труду, миграции и социальной защите населения государств-участников СНГ.

Бывший замминистра Зууракан Каденова, используя дипломатический паспорт в личных целях, в период с 24 по 27 апреля 2017 года осуществила поездку в Тегеран, а также, будучи в очередном трудовом отпуске, приняла участие в учебной программе, проведенной в период со 2 по 22 сентября 2018 года в Сеуле.

Следует отметить, что в период с 2017 года по сентябрь 2018 года руководством министерства осуществлено 26 заграничных служебных командировок, из них министром Исакуновой – 9 (Великобритания, Китайская Народная Республика, Российская Федерация – 2 раза, Аргентина, США, Швейцария, Саудовская Аравия, Литва), заместителями министра Лунарой Мамытовой – 3 (США, Германия, Италия), Полотовой – 4 (Литва – 2 раза, Венгрия, Таиланд) и З. Каденовой – 10 (Южная Корея, Российская Федерация – 3 раза, Республика Казахстан – 2 раза, Польша, Бельгия, Германия, Италия).

Однако, в нарушение установленного законодательством порядка выезда в зарубежные служебные командировки в Министерство иностранных дел Кыргызской Республики по отдельным заграничным служебным поездкам информации, уведомления и отчеты об итогах командировок не направлялись.

Следует отметить, что Исакуновой и Мамытовой по завершению служебных зарубежных командировок дипломатические паспорта в отдел по управлению человеческими ресурсами министерства не были своевременно возвращены.

Кроме того, 12 сентября 2018 года за ненадлежащую организацию работы по выдаче, использованию и возврату дипломатических и служебных паспортов действующих и уволенных сотрудников министерства, в отношении заведующего отделом по управлению человеческими ресурсами Генеральной прокуратурой возбуждено производство по делу об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого постановлением Первомайского районного суда от 28 сентября 2018 года на заведующего упомянутого отдела наложен штраф.

По вышеуказанным нарушениям законодательства Генеральной прокуратурой 4 октября 2018 года в правительство внесено представление об устранении нарушений закона, которое находится на стадии рассмотрения.

Пресс-центр Генпрокуратуры

Источник: https://vesti.kg