Прекрасна жизнь после пенсии?

Большим скандалом закончилось упражнение в красноречии заместителя министра труда и социального развития Лунары Мамытовой.

Л.Мамытова написала на своей страничке в Instagram, что пенсионеры в Кыргызстане могут со своей пенсии откладывать средства и ездить отдыхать за границу. Для многих пожилых это прозвучало как форменное издевательство. “Заботливая” чиновница даже перечислила страны, куда желательно отправиться прямо завтра.





“Франция, Германия, Бельгия, Америка, Турция, Египет и многие другие страны, где я побывала ранее. Еще до своей работы в министерстве и на свои собственные средства. Так как моим девизом по жизни является лозунг: “Важно не богатство, а мир посмотреть”. Только так может развиваться твой внутренний и умственный потенциал”, — говорит Лунара Мамытова.



Этот милый опус о безбрежных возможностях человеческой натуры в стиле “ты все можешь, даже если пенсионер” Мамытова написала не просто так. Это была ответка на нападки депутата Аиды Касымалиевой, которая раскритиковала Лунару Мамытову за слишком частые заграничные поездки за счет бюджета и с использованием дипломатического паспорта. Потом чиновница Минсоца с пеной у рта, потрясая диппаспортом, доказывала, что эти обвинения и яйца выеденного не стоят.



Конечно, кому бы ни хотелось посмотреть своими глазами на Лувр, египетские пирамиды, поваляться на курортах банановых республик. Но реальность совсем другая. По данным Социального фонда, почти у 40 процентов пенсионеров общий размер пенсии ниже прожиточного минимума. Журналисты стали считать копейки, которые выдает государство нашим аксакалам и байбиче. Средняя пенсия в Кыргызстане, по итогам 2017 года, составила 5 тысяч 578 сомов. Это немного выше прожиточного минимума — 4 тысячи 392,88 сома.



То есть если не пить, не есть, не платить за коммунальные услуги, то можно за несколько лет накопить на поездку на Гоа. Позже Лунара Мамытова уточнила, что возможность куда–то поехать есть в основном у работающих пенсионеров. Таких в Кыргызстане не так уж много. По данным Соцфонда, в 2017 году их было 53 тысячи человек. Они теоретически могут накопить деньги. Но почему–то на границе нет толп наших пенсионеров, страждущих галопировать по ближнему и дальнему зарубежью.



Пост Мамытовой в соцсетях вызвал вал негативных эмоций. Кто–то призывал ее уволить, некоторые упражнялись в иронии. Мол, когда наступит пенсия, возьму и поеду на Мальдивы. Может быть, в ее словах, как говорил вечный интеллигент Васисуалий Лоханкин, есть сермяжная правда? Представим себе, что через этак лет 10 наши пенсионеры будут получать достойную пенсию и смогут позволить себе реализовать советы чиновницы. Кстати, некоторые категории таких деятелей, как депутаты, генералы, представители прокурорского воинства, белые воротнички, и прочие получают огромные по общим меркам пенсии. Что ж, остается только радоваться за них и за госпожу Мамытову, которая, судя по всему, не имеет ни малейшего представления, как выживает пенсионерское большинство в нашей стране.

Азамат КАСЫБЕКОВ

Источник - "Вечерний Бишкек"