Она осквернила память погибших героев апрельской революции!

Бишкек, “Саясат.kg”. Герои апрельской революции требуют лишить Зууракан Каденову этого звания

Заместитель министра труда и социального развития правительства КР Зууракан Каденова 22 сентября 2018 г., своей пьяной выходкой и хулиганскими действиями на борту международного рейса Сеул-Алматы шокировала страны Центральной, Юго-Восточной, Южной Азии и Персидского залива.

Если бы не депутат ЖК КР Аида Исмаилова, которая находилась в самолете того же рейса, первой сообщившей о высокопоставленной чиновницы, устроившую дебош в салоне авиалайнера, в состоянии сильного алкогольного опьянения широко размахивала дипломатическим паспортом КР, наверное простые граждане не узнали бы об этом скандальном и вопиющем происшествии международного масштаба.

Такого никто не ожидал от королевской семьи! Шокирующий поступок на весь мир Меган Маркл засняли на видео. Меган Маркл герцогиня Сасссекская - супруга Гарри Уэльского, герцога Сассекского, 27 сентября 2018 г. при посещении выставки Королевской академии искусств, без мужа сразу оказалась в центре огромного скандала, потому что сама закрыла за собой дверь автомашины. Традиционно, для членов королевской семьи открывают и закрывают двери, сопровождающие сотрудники.

В тот же день произошло шокирующее преступление - победительницу конкурса красоты “Мисс Багдад” Тару Фарес 27 сентября 2018 г. застрелили в столице Ирака. Одним из главных версий ее убийства связывают с фотосессиями в облегающей одежде.

Шокирующий поступок безответственной и беспардонной правительственной чиновницы, раскрывает целый «пласт» грубейших этических, моральных, дипломатических и государственных нарушений в МИД и Минтруда.

Руководитель исполнительного органа страны поступил очень «мягко», уволив ее с занимающей должности.

Необходимо было после лишения дипломатического паспорта, привлечь к уголовной ответственности по статьям «Хулиганство на борту авиалайнера» и «Злоупотребление служебным положением», с лишением занятия государственных должностей на три года.

В странах Южной и Юго-Восточной Азии ее бы закидали камнями, в государствах Персидского залива посадили в женскую колонию на долгие годы или приговорили бы к смертной казне.

Она является обладателем нагрудного значка «Героя Апрельской Народной Революции». Эта женщина, мать троих детей, своим наглым, циничным и шокирующим хулиганским поступком осквернила светлую память о погибших 7 апреля 2010 г., унизила честь и достоинство участников апрельских событий. Многие, которые принимали активные участия в переломном моменте страны не знают, что бывшая высокопоставленная чиновница награждена нагрудным значком.

Наверно, узнав об этом многие «Герои Апрельской Народной Революции», будут глубоко возмущены этим шокирующим проступком и выступят за лишение ее этого звания.

В интернет пространстве и в соцсетях некоторые пользователи обливают «грязью» и проводят черный пиар в отношении активных участников апрельских событий.

Президент КР должен своим указом лишить Зуурукан Каденову звания «Героя Апрельской Народной Революции».

Р.Умбеталиев,

Герой Апрельской

Народной Революции