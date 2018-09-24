Зууракан Каденова не будет оспаривать свою отставку

Экс-замминистра социального развития Зууракан Каденова рассказала свою версию событий, произошедших в Сеульском аэропорту.

По ее словам, ее сняли с рейса вовсе не из-за буйного поведения на борту, а из-за плохого самочувствия.

- Я возвращалась из Сеула, где проходила 20-дневное обучение. Все это время я была на диете и мало ела. В день вылета я почувствовала боль в груди, поэтому выпила несколько капель валерьянки. Потом мы приехали в аэропорт, и я приняла еще настойку женьшеня, а потом решила до прохождения границы выпить остатки корвалола, потому что со стеклянным пузырьком, меня на борт не пустили. Во флаконе оставалось капель 40. Еще в тот день я выпила две бутылки Колы. Когда я села в самолет мне стало плохо, - рассказала о своих злоключениях Каденова.

По ее словам, бортпроводники обратили внимание на "бледный вид" пассажирки, которая к тому же попросила воспользоваться полиэтиленовыми пакетами, и спросили о ее самочувствии. Посоветовавшись с экипажем самолета, чиновница решила покинуть воздушное судно и улететь домой на следующий день.



- Мы показывали мой дипломатический паспорт, но только для того, чтобы сотрудники аэропорта убедились, что у меня нет проблем с визой, - утверждает Зууракан Каденова.

Она также добавила, что не будет оспаривать свое увольнение. "Мне есть, чем заняться", - добавила экс-чиновница.



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