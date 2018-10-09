Лунара Мамытова решила покинуть пост замглавы минсоцразвития?

Заместитель министра труда и социального развития Лунара Мамытова подала заявление об увольнении со своего поста по собственному желанию.
Об этом сообщает издание "Калыс Медиа" со ссылкой на собственные источники.
В правительстве VB.KG эту информацию не подтвердили. Никаких официальных распоряжений на этот счет пока не было.
Напомним, Генеральной прокуратурой Кыргызстана был выявлен ряд нарушений при использовании дипломатических паспортов со стороны руководства Министерства труда и социального развития Кыргызстана.
При этом ранее депутат Аида Касымалиева написала на своей странице пост, в котором она обвинила Лунару Мамытову в том, что она за счет кредитных средств Всемирного банка прошла обучение в США по базовому курсу социального работника.
Сама заместитель труда и министра социального развития Лунара Мамытова пока недоступна для комментариев.
URL: https://www.vb.kg/374061
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