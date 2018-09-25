Кылычбек Султан о реакции МИД на его критику

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Республике Корея Кылычбек Султан прокомментировал 24.kg представление министра иностранных дел Эрлана Абдылдаева на освобождение от занимаемой должности.

По его словам, реакция МИД была ожидаема. «Я еще вчера на пресс-конференции сказал, что за мои сообщения о коррупции меня должны либо уволить, либо наградить. Ждем ответа главы государства», — сказал Кылычбек Султан.

"Но я верю, что президент Сооронбай Жээнбеков, который сам призывал всех граждан говорить открыто о коррупционных схемах, поддержит меня. Я последовал его рекомендации и публично сообщил о нарушениях во внешнеполитическом ведомстве нашей страны"- говорит Кылычбек Султан.

Дипломат добавил, что уже вылетел в Сеул и находится на своем рабочем месте. Слухи о том, что в Южной Корее его собираются объявить персоной нон грата, Кылычбек Султан назвал «глупым слухом».

Напомним, вчера Кылычбек Султан выступил на пресс-конференции, где рассказал о фактах коррупции в МИД. Дипломат отметил, что несколько раз пытался попасть на прием к Сооронбаю Жээнбекову, чтобы доложить лично, однако ответа от аппарата президента не получил.

Сегодня стало известно, что министр иностранных дел Кыргызстана Эрлан Абдылдаев внес представление на освобождение от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла КР в Республике Корея Кылычбека Султана.

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