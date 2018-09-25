МИД рассмотрит вопрос дальнейшего пребывания в качестве посла К.Султана

Бишкек, “Саясат.kg”. Заявление МИД КР относительно пресс-конференции посла КР в Республике Корея К.Султана
Относительно пресс-конференции посла Кыргызской Республики в Республике Корея К.Султана, состоявшейся 24 сентября 2018 года, Министерство отмечает следующее.
Во-первых, следует обратить внимание на очередное нарушение К.Султаном положений законодательства Кыргызской Республики, регулирующих деятельность и правила поведения государственных служащих, а также элементарных норм дипломатической этики.
Во-вторых, МИД располагает сведениями, которые на наш взгляд указывают на определенные нарушения со стороны самого посла и, в случае их подтверждения, будут переданы в соответствующие органы. Не исключаем, что именно указанные нарушения сподвигли К.Султана на подобное поведение.
В сложившейся ситуации министерство рассмотрит вопрос о внесении руководству страны предложения о дальнейшем пребывании К.Султана на занимаемой должности.
Вместе с тем, министерство готово оказать соответствующим государственным органам полное и всесторонее содействие изучению информации, озвученной К.Султаном.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!