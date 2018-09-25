МИД рассмотрит вопрос дальнейшего пребывания в качестве посла К.Султана

Бишкек, “Саясат.kg”. Заявление МИД КР относительно пресс-конференции посла КР в Республике Корея К.Султана

Относительно пресс-конференции посла Кыргызской Республики в Республике Корея К.Султана, состоявшейся 24 сентября 2018 года, Министерство отмечает следующее.

Во-первых, следует обратить внимание на очередное нарушение К.Султаном положений законодательства Кыргызской Республики, регулирующих деятельность и правила поведения государственных служащих, а также элементарных норм дипломатической этики.

Во-вторых, МИД располагает сведениями, которые на наш взгляд указывают на определенные нарушения со стороны самого посла и, в случае их подтверждения, будут переданы в соответствующие органы. Не исключаем, что именно указанные нарушения сподвигли К.Султана на подобное поведение.

В сложившейся ситуации министерство рассмотрит вопрос о внесении руководству страны предложения о дальнейшем пребывании К.Султана на занимаемой должности.

Вместе с тем, министерство готово оказать соответствующим государственным органам полное и всесторонее содействие изучению информации, озвученной К.Султаном.