Нургазы Анаркулов: Когда мы научимся проявлять уважительное отношение к инвесторам?

Н.Анаркулов: Разумный человек не будет совершать такого

Информация для читателей: считающий себя "патриотом" Кылыч Шанаев через свою страницу в Фейсбуке на протяжении долгого времени распространяет недостоверную информацию о "Бозымчаке". По его словам, недавно скончавшийся в возрасте 27 лет Маматкерим уулу Айбек заболел раком, работая на "Бозымчаке". Шанаев также пишет, что казахстанские инвесторы, мало того, что вывозят несметные богатства в виде золота, так ещё причиняют невосполнимый ущерб экологии.

- Я специально съездил на «Бозымчак» и ознакомился с тамошней деятельностью. Увидев всё своими глазами, решил высказать свое мнение по данному вопросу, вызвавшему общественный резонанс, - говорит Нургазы Анаркулов. - Во-первых, компания производит только медный концентрат, доля золота в одной тонне составляет всего 0.034 грамма. В год производится 30 тысяч тонн концентрата, извлечение меди производится в Балхаше. Иными словами, в горах Ала-Буки не используются вредные технологии по излечению ценных металлов. Современные технологии, применяемые в производстве концентрата, достойны восхищения. Отходы выходят в сухом виде, никакого вреда природе нет. Никак невозможно, чтобы отходы попали в реку, я убедился в этом, ознакомившись со структурой места складирования отходов.

Во-вторых, мне неизвестно, чей заказ исполняет Кылыч Шанаев, бесспорно одно, что он распространяет очевидную ложь и будоражит народ. Этот джигит может получить консультацию у специалистов, как появляются онкологические заболевания, что служит причиной. Умер в молодом возрасте от рака, это надо считать волей Аллаха. На "Бозымчаке" работают тысячи человек. 95% - местные жители. Ни один из них не жаловался на здоровье. Поэтому должны быть границы клеветы и лжи. Сказали, что разделяют утрату семьи и выделили на похороны 100 тысяч сомов. Однако подстрекают отца скончавшегося джигита и обещают ему "взыскать миллионы". Это не богоугодное дело. Рак этой степени не подлежит лечению, это хорошо знают медики. Однако парень по имени Кылыч устроил шумиху, заставил госпитализировать выписанного из больницы, причинив дополнительные мучения. Разумный человек не будет совершать такого. До этого Шанаев устроил шумиху по границе, проходил допрос в МВД. Надо было остановиться еще тогда этому мальчику! Стыдно.

В-третьих, он цепляется к главе Кок-Серекского айыл окмоту. Камчыбек Исраилов – молодой, способный, активный руководитель. Многое сделал для сельской управы. Да, этот джигит не нравится стоящим за Кылычем интриганам, которые наскакивают "мы будем держать Ала-Буку!". Однако как бы ни глумились над честно работающим человеком, вы не сможете сделать ни одного из того, что он сделал!

Источник: sayasat.kg

http://www.gezitter.org/economics/72375/