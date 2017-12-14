Нарынчане выступили против пособий за суйунчу. Что требуют?

12 декабря жители Нарына вышли на митинг против нового Закона "О государственных пособиях в КР", который вступит в силу с 1 января 2018 года.

Министерство труда и социального развития сообщает, что к протестующим вышли министр труда и социального развития Таалайгуль Исакунова и полпред Нарынской области Аманбай Кайыпов. Они встретились с жителями города, которые требуют вернуть старый закон о госпособиях.

Как отметили в ведомстве, на встрече группа женщин высказала мнение о том, что они согласны в случае рождения ребенка на единовременную денежную выплату "балага суйунчү" в размере 4 000 сомов, на ежемесячную выплату "балага жөлөк" детям от рождения до 3 лет в размере 700 сомов. Однако на вид пособия "үй бүлөгө көмөк", которое назначается на третьего ребенка и последующих детей в размере 500 сомов, они потребовали ежемесячную выплату на всех детей, т. е. на первого и на второго ребенка, которым по новому закону не предусмотрены пособия.

Как сообщила начальник управления государственных пособий и денежных компенсаций Жыпара Рысбекова, те граждане, которые на сегодняшний день получают пособие, также продолжат получать его до того срока, до которого оно назначено.

К примеру, если пособие на детей было назначено в июне 2017 года, то соответственно семья продолжит получать его до июня 2018 года. И только с июня пособие по желанию могут переоформить в соответствии с новым законом.

"Относительно митинга в Нарыне хочу отметить, что на акцию протеста вышли не получатели пособия. Мы во главе с заместителем министра Лунарой Мамытовой провели разъяснительную работу по новому закону среди сотрудников айыл окмоту, районных, городских управлений социального развития, в том числе среди населения. Когда ходили по домам, выяснилось, что сами активистки, которые вышли на акцию протеста, не получают пособия на детей. Они получают ежемесячное социальное пособие на внуков с инвалидностью. Это пособие выплачивается на детей с ограниченными возможностями здоровья. Данный вид пособия не меняется. Женщины-активистки вводят в заблуждение население, сообщая, что пособия по инвалидности отменяется, на самом деле этот вид пособия не меняется. Если ребенок с ограниченными возможностями здоровья получает пособие по инвалидности (ежемесячное социальное пособие), по возрасту будет подпадать на ежемесячную выплату "балага жөлөк" и "үй бүлөгө көмөк". Иначе говоря, они будут иметь право на два вида пособия", - рассказала Жыпара Рысбекова.

Как разъяснила Рысбекова, по новому закону из системы будут выходить семьи, воспитывающие одного или двух детей. Женщины, вышедшие на митинг, требуют выплачивать пособия и на первых двух детей в возрасте от 0 до 14 лет. Согласно бюджету, который утвержден Министерству труда и социального развития, по расчетам если включить всех детей, то на каждого ребенка приходится по 113 сомов. Кроме того, по результатам исследования семьи, которые имеют трех и более детей, подвержены в большей степени оказаться в числе бедных.

Она также добавила, что основная проблема действующего закона заключалась в коррупционных схемах. Очень много было заинтересованных лиц, которые теми или иными способами выдавали фиктивные справки, чтобы получать пособия.



"Получается те, кто работают в теневом секторе, не показывая свой доход, годами получали пособие. На ряду с этим были проблемы по исключению совокупного дохода семьи. Депутаты Жогорку Кенеша не раз поднимали вопрос из совокупного дохода исключить пенсии родителей, пенсии по инвалидности. И поэтому новый закон, который вступит в силу в 2018 году, является альтернативой исключению пенсий, искоренению коррупции. За 20 лет министерством испробованы все методы по улучшению адресности выплаты пособий для малообеспеченных семей. Несмотря на постоянное улучшение критериев адресности, в систему пособий продолжали попадать небедные семьи. Опять-таки главной причиной являлось неформальная занятость со скрытыми доходами. Поэтому среди населения были нарекания на то, что на сегодняшний день пособия получают даже те семьи, кому вообще не положено", - отметила она.

Еще очень важно помнить, что государственная поддержка предоставляется не только в виде пособий. Приоритет государственной политики в области социальной поддержки сейчас отдается развитию услуг, предоставляемых детям, гражданам с ограниченными возможностями здоровья, пожилым, в том числе на местном уровне. А также содействию занятости населения, обучению и переобучению безработных граждан востребованным на рынке труда профессиям.

Новый закон позволит:

- исключить коррупционные риски;

- не учитывать пенсии бабушек и дедушек в доходах, а позволить пожилым тратить пенсию на собственные нужды;

- улучшить охват пособиями детей младшего возраста (в самый важный этап развития ребенка);

- дать толчок более быстрому развитию социальных услуг.



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