Во вторник к Белому дому собираются выйти митингующие

Активисты потребуют освободить 9 якобы политзаключённых

Во вторник, 21 февраля в 10:00 пройдёт митинг у здания Жогорку Кенеша, с требованием освободить политических заключённых. Об этом «Вести.kg» сообщил активист Адиль Турдукулов.

По его словам, организатором митинга является Комитет защиты политических заключённых. Участники собрания намерены выступить с требованием освободить 9 граждан Кыргызстана, которые уже долгое время находятся в стенах ГКНБ за якобы политические преступления.

- Мы считаем, что 9 человек, которых судят за госизмену и попытки переворота подверглись политическому преследованию, - отметил активист. – Сейчас ГКНБ превратился в какое-то карательное орудие власть имущих. Я, как глава Комитета защиты свободны слова абсолютно солидарен с митингующими и обязательно приму участие в собрании.

Турдукулов также отметил, что митинг пройдёт именно сейчас, потому что в четверг состоялся процесс в отношении «несостоявшихся революционеров» в Первомайском суде и сторона защиты сомневается в объективности разбирательства.

- Такие процессы проходят в закрытом режиме, это прописано в законодательстве Кыргызской Республики, но мы не верим в то, что суд имеет достаточно доказательств, чтобы обвинить этих людей в столь серьёзных преступлениях, - считает активист Адиль Турдукулов.

В беседе с «Вести.kg» он также подчеркнул, что одной из «жертв политических преследований» Тойгонбеку Калматову сегодня исполняется 70 лет, и многие кыргызстанцы возмущены тем, что таких людей, как Азиз Батукаев, спокойно освобождают, а тех, кто внёс вклад в развитие государства, удерживают в заключении из-за критики власти.

- Мы активно вносим в списки тех, кто ведёт преследование в отношении инакомыслящих и в дальнейшем обязательно будем привлекать их к ответственности. На мой взгляд, какое бы решение ни вынес суд, это будет только политическое наказание, - заключил Турдукулов.

Алтынай Айбек кызы

http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=44797&Itemid=83