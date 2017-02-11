Нарын: Власть не выполнила обещаний. Снова переходить на язык митингов?

Большинство жителей высокогорья питали надежду на «улучшение жизни». Не дождались.

Зима в самом разгаре, а многие семьи остались без угля. Квитанции за свет приходят с невероятными суммами. «Пусть зимой власти спят, а нам пора пробуждаться и выходить на улицы с митингами», — говорили активисты г. Нарына накануне 6 февраля.

3 февраля, 2017 года в Нарыне состоялся «круглый» стол, посвященный теме свободы слова, организованный одноименным Комитетом.

Как было заявлено: сегодня присутствие государства в СМИ приобрело рекордные масштабы. Главный страновой канал – КТРК вещает круглосуточно. Печатные СМИ, ввозимые в регион, также являются государственными.

«Происходит целенаправленное оболванивание населения. Но есть альтернативный источник информации — это интернет. Нам приходится оттуда черпать новости и узнавать о реальной ситуации в стране», — отметили региональные активисты.



По словам Бактыгуль Жумабаевой, в этом году, многих жителей Нарына лишили последней льготы – бесплатного угля.

«Обещали создать новые рабочие места, но за последние 5 лет, не говоря об обещанных нескольких тысяч рабочих мест — не было создано ни одного. Приходится обогреваться электричеством, а счета за нее приходят огромные. Реакция простого населения на действия разочаровавшей их власти идет по нарастающей», — сказала женщина.

В обозримой перспективе жизнь в Кыргызстане слаще не станет: на повестке дня – повышение тарифов на свет, еще большее урезание льгот, инфляция и рост цен. Чем ответят нарынчане?

О тотальном разочаровании участников «круглого» стола подтверждали и другие, не менее отчаянные выступления нарынчан.

Отчасти это объясняется тем, что люди ждут отчета от властей о проделанной работе по «улучшению жизни» за последние 5 лет.

Высокогорный Нарын вновь начинает трясти. От холода. За кого мы мерзли и мерзнем сегодня? Участники «круглого» стола, организованного Комитетом защиты свободы слова в г. Нарын возмущены повышением тарифов за электричество и цен на уголь.



Несмотря на минусовую погоду дискуссия вокруг того, как приходится выживать простому населению в суровых условиях высокогорья, выдалась жаркой. «Свобода слова гарантирована Конституцией, и никто не вправе заткнуть нам рот – говорили и будем говорить правду. Свою. Не ту «правду», которую круглосуточно показывает рупор власти – КТРК», — таким был посыл «круглого» стола, прошедшего в Нарыне 3 февраля 2017 года, с участием более 20 активистов и простых жителей.

Открывая региональную встречу председатель Комитета защиты свободы слова Адиль Турдукулов отметил, что в этом вопросе позиции сторон едины.

«Сюда приехали те, кто несмотря на политическую конъектуру продолжали и продолжают по сей день говорить правду. Не частичную, а самую горькую. О власти. О невыполненных обещаниях временщиков в январе 2010 года.

Правда также в том, в 2010 году апрельская революция начиналась не с Таласа. С подачи отдельных политиков, принято было так считать, но на самом деле колыбелью апреля явился Нарын», — сказал Турдукулов, подчеркнув, что данный визит в Нарын не коим образом не стоит связывать с политической пропагандой.

«Мы хотим узнать о ситуации в регионе, который 6 лет назад первым выступил против коррумпированного режима бакиевской власти. Что изменилось с тех пор? Не секрет, что объемы внешнего долга перевалили за 4 млрд долларов, именно такова сумма доходов, полученных от Кумтора с 2010 года. Но были ли эти деньги направлены на улучшение жизни народа? Кто ответит за провал нашумевшего проекта «Русгидро»? Мы вправе сейчас, по истечении 6 лет правления Атамбаева задать эти вопросы и получить на них ответы», — заявил активист.

Автандил Молдосалиев, житель Нарына, частный предприниматель пожелал высказаться первым и возмутился той шумихой, которая была создана вокруг Азимжана Аскарова.

«Я не понимаю, почему вся правозащитная сфера зациклена на этой теме. Что у нас в стране нет других узников, которые также сидят незаконно? Я могу назвать многих, кто невиновен, но уже много лет сидят в тюрьмах. Например, Турсунбек Турдумамбетов, который заявляет о своей невиновности, но на протяжении 6 лет никто из правозащитников к нему так и не пришел», — утверждает мужчина.



Жительница г Нарын Кенжекан Сатыбалдиева согласилась с выступающим: «Действующая власть не вынесла уроков с прошлого. Атамбаев, когда находился среди нас в оппозиции, говорил много красивых слов, в итоге всех, кто был с ним в те, непростые годы, он отодвинул и сегодня выставляет себя единственным революционером»», — сказала она.

«Прибыв в Нарын, в качестве президента заявил, что не считает нас, участников кровавого противостояния, героями. Кошой и Манас – вот истинные герои, настоящие батыры», — заявил Атамбаев, тем самым унизив нас. Тогда мы поняли, что выступили мы лишь орудием в руках политиков. С помощью народных масс, добившись власти, политики рассматривают нас лишь в качестве пушечного мяса — безголосыми и бесправными. Что касается социально-экономического положения в самом высокогорном регионе, то оно не только осталось на прежнем уровне, а значительно ухудшилось. Помимо морального унижения со стороны отдельных высокопоставленных лиц, мы подверглись бытовым трудностям в виде отсутствия работы, денег, а тарифы за свет увеличились вдвое, нет и не было обещанного угля по заниженным ценам для малообеспеченных семей»,- сообщила К. Сатыбалдиева.

«Мы уже не верим никому. Простой народ никому не нужен. Люди надеются сами на себя и выживают как могут. Но почему растут тарифы на электроэнергию и выплаты в Соцфонд? Почему те, кто говорит о продолжающихся хищениях сидят в тюрьме, а коррупционеры гуляют на свободе? Сегодня нет единства среди народа. Бекболот Талгарбеков и другие находятся в заключении только за то, что высказались против властей. Подавляют свободу слова. Когда уже пробудятся те, кто у власти? Текебаев — единственный кто оказывает противостояние властям. Почему мы не можем объединить усилия в этом направлении и защитить Салянову? Если бы она действительно допустила бы противоправные действия, то ее давно бы уже арестовали. Вы посмотрите какая травля идет по КТРК. Главный канал показывает позицию только одной стороны — власти, а почему не дает слова ее оппонентам? Где факты, только голословные обливания грязью. Наш губернатор вот уже месяц под разными предлогами обещает завести в Нарын бесплатный уголь, но никак он не доедет до нас. С пенсией 4 тыс. сомов покупаем уголь, а его только на месяц хватает», — говорит Б. Жумабаева.



Эркин Асаналиев гражданский активист, отметил, что электроэнергия для нарынчан должна быть бесплатной: «Где это все. Тарифы за свет сейчас подорожали, чем во времена Бакиева. Лично я получил квитанцию за потребление электроэнергии за январь месяц в сумме 8 тыс. сомов. В Нарыне нет производства, выращивания сельхоз культур. Я работаю на основе патента за деятельность в рамках проекта по мониторингу судебных процессов, в прошлом году стоимость патента было 150 сомов, а уже в декабре выплата в Соцфонд составила 1 000 сомов, теперь в январе эта сумма увеличилась до 1 300 сомов. Если за свет зимой платим порядка 8 тыс., за патент 1 300, то детей своих кормить уже нечем», — возмутился активист.

Аксакал Жолдошбек Сыдыков выразил непонимание того, какую цель ставил президент Атамбаев, придя во власть.

«Я не понимаю с какой целью Атамбаев пришел во власть. Сколько у нас проблем – коррупция, нарушение прав человека, состояние судебной системы, правоохранительных органов, экономика, образование, границы. Но за эти 6 лет ничего не сдвинулось с мертвой точки. Видим только попытки «покрепче закрутить гайки». Наезды на пользователей соцсетей. Он расправляется со своими политическими оппонентами. Такого прокуратора как Салянова не было в истории независимого Кыргызстана. Она поверила Атамбаеву, а теперь сама оказалась в гонении. Всех, кто был вместе с ним, в итоге превратились в преступников. Куда не посмотри везде очаги конфликтов и политический раздрай. Если этому не поставить заслон, то последствия могут быть весьма плачевными», — считает Ж. Сыдыков.

Эрлан Аскаров, молодой активист призвал культивировать среди масс такое качество как ответственность. «Если власти не страдают этим, то мы, активные граждане должны показать пример. Получается какой-то порочный круг – одни и те же лица приспосабливаются при любой власти. И сейчас они думают, что уйдет эта власть, но они найдут лазейку и снова перекочуют в хлебные места, апеллируя к своему сверх профессионализму. Но должны быть механизмы, чтобы те, кто был ответственен за тот или иной фронт работы обязательно отвечал за свои действия на законном основании.

Кстати, о «профессионализме» незаменимых кадров можно усомниться, поскольку мы по уровню жизни остались позади Таджикистана. Внешний долг нашей страны превышает ВВП на 60 %. Мы свергли прежний режим за то, что электричество подорожало на 1 сом 50 тыйин, а сейчас платим за него 2 сома 16 тыйин. В два раза повысились продукты и товары первой необходимости. Зарплаты в 10-12 тысяч сомов не хватает на то чтобы оплатить за свет и уголь и на минимальный прожиточный минимум», — утверждает Э. Аскаров.

«Нужна платформа для объединения. Могут ли оппозиционные силы объединиться? Впереди еще месяцы холодов и морозов, и если не обогревать наши дома каракечинским углем, то придется топить только “политическим” углём», — заявили в заключение участники «круглого» стола.

Гульмира Тыналиева.

Источник - газета "Республика"