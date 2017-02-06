Митинг в Нарыне не обошелся без провокаций

Местные власти объяснили протестующим, что некоторые их требования могут быть выполнены только в следующем году

Сегодня на городском стадионе города Нарын прошёл митинг против повышения тарифов на тепловую и электрическую энергию. Об этом на своей странице в Facebook сообщил активист Адиль Турдукулов.

По его словам, собравшиеся требовали отмены тарифов, а также восстановления подачи бесплатных 110 киловатт-часов электроэнергии для каждого жителя горной области. К тому же, как говорится в сообщении активиста, жители Нарына возмущены тем, что правительство рассматривает вопрос отмены 50% «горной» надбавки к заработной плате.

– Организатором митинга является гражданский активист Эркин Асаналиев, а я просто освещаю происходящее, – пояснил Адиль Турдукулов «Вести.kg». – В ходе митинга, как мне сообщили, были провокации со стороны отдельных жителей и правительства для придания массовым недовольствам политического окраса. Нарын – один из самых холодных регионов нашей республики, и к тому же повышение тарифов несоразмерно среднемесячным зарплатам в области.

По словам активиста, митингующим удалось зайти в конференц-зал мэрии города Нарын для обсуждения возникших разногласий, однако там им показали некое постановление, свидетельствующее о том, что цены утверждены до 2018 года, и требования кыргызстанцев якобы незаконны.

Между тем, как сообщает ИА «24.kg», государственное агентство по регулированию топливно-энергетического комплекса рассмотрит просьбу об увеличении лимита потребления электроэнергии при рассмотрении цен на 2018-2021 годы.

Митингующие также недовольны и ценами на уголь. Глава области Аманбай Кайыпов пояснил нарынчанам, что власти не могут влиять на ценообразование среди поставщиков угля, но с одной из компаний достигнута договорённость о том, что в регионе цена на тонну угля не превысит 3-3,5 тысяч сом.

Алтынай Айбек кызы

http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=44591&Itemid=80