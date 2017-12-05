Пробки на дорогах, малое количество альтернативных дорог, не соответствующих современным требованиям стали причиной многочисленных аварий,- ветераны МВД КР

Бишкек, “Саясат.kg”. Ветераны МВД выступили со специальным обращением в связи с участившимися трагическими ситуациями на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.



Вчера, 4 декабря в агентстве «Кабар» выступили ветераны МВД КР с обращением в связи с тревожной ситуацией на дорогах страны.



На пресс-конференции перед СМИ выступали председатель Совета ветеранов МВД КР Султанбек Жоошбаев, заместитель председателя совета ветеранов ГУГССО МВД КР Айтбек Бегалиев, председатель Совета ветеранов ГУОББД МВД КР Кулгелди Качкынбаев, председатель Совета ветеранов УББДД ГУВД г.Бишкек Курамаев Жолдошбай, председатель Совета ветеранов УББДД ГУВД Чуйской области Зарлык Алымов.



В своем обращении к гражданам Кыргызстана, к представителям общественности, ветераны милиции отметили, что на сегодняшний день проблема трагических последствий многочисленных аварий стала уже угрожать безопасности всех граждан и нашему государству. Случившиеся за последние месяцы этого года дорожно-транспортные происшествия, унесшие жизни десятков людей, среди которых были и дети, не могли не обеспокоить каждого человека.



Если говорить о цифрах, за десять месяцев этого года по республике случилось 5197 дорожно-транспортных происшествий, число пострадавших составило 7839 человек. А число погибших в авариях составило 695 человек.



«Причинами столь тяжких последствий, многих человеческих потерь стали несколько факторов. Одной из причин увеличения ДТП является стремительное увеличение количества автомобилей на дорогах. По информации Государственной регистрационной службы, автопарк республики по итогам 2016 года составил 1 миллион 146 тысяч единиц. В то же время развитие сети дорог и дорожной инфраструктуры сильно отстает от роста парка автомобилей. Пробки на дорогах, малое количество альтернативных дорог, не соответствующих современным требованиям стали причиной тяжелых многочисленных аварий»,- подчеркнули ветераны.



Ветераны министерства внутренних дел сказали, что большая часть трагических происшествий на дорогах стали последствием несоблюдения несознательными водителями правил дорожного движения. Это, в первую очередь, несоблюдение водителями скоростного режима, неуступчивости водителей друг перед другом, езда по встречной полосе, несоблюдение дистанции при движении, непропускание пешеходов на переходах, вождение в нетрезвом состоянии и увеличение количества неопытных водителей.



«В увеличении ДТП неправильно будет возлагать вину целиком только на сотрудников милиции, в частности, на сотрудников безопасности дорожного движения. Но никак нельзя сравнить количество сотрудников и количество парка автомобилей. В республике длина всех автодорог составляет 66 тысяч 107 километров, а количество сотрудников, следящих за безопасностью на дорогах, по всей республике гораздо меньше. Такое количество сотрудников может контролировать только 20 процентов дорог. Одной из причин получения тяжелых травм в дорожно-транспортных происшествиях является элементарно не пристегивание ремнями безопасности. Также многие автовладельцы не проходят технический осмотр, не следят за дорожными знаками при езде, все эти мелочи потом выливаются в тяжелые последствия»,- заметили ветераны МВД.



Ветераны милиции обратились к гражданам и гостям республики, особенно водителям, чтобы строго соблюдали правила дорожного движения, которые являются залогом безопасности на дорогах.



Выступавший на пресс-конференции руководитель пресс-службы МВД Бакыт Сеитов отметил, что на сегодня Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) разрабатывает и реализует ряд комплексных мер по сокращению числа несчастных случаев на дорогах. В их числе разделение полос движения бетонными парапетами, установка камер фото- и видеофиксации нарушения, а также поднят вопрос по возвращению технического контроля состояния автомобилей в ведение другого ведомства.



В связи с реорганизацией ГУПМ обеспечение порядка на автомобильных дорогах возложено на сотрудников ГУОБДД МВД.