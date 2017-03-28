Пять военнослужащих Кыргызстана, пострадавших в ДТП, остаются в реанимации

По его словам, всего в медучреждение поступили 29 военнослужащих. «Из них пятеро находятся в реанимации, одному из них накануне сделали операцию по поводу разрыва мочевого пузыря. Состояние его на сегодня стабильное. Остальные с различными травмами находятся в отделении хирургии и травматологии», — проинформировал Эркин Аппазов.



«Вчера у нас были врачи из гарнизонного госпиталя и Ошской межобластной объединенной клинической больницы. Состояние двоих солдат оценили как тяжелое, остальные более или менее стабильные. Утром сделаем совместный осмотр. Тех, кого можно отпустить, отпустим. Те, кто в реанимации и нетранспортабельный, пока остаются у нас», — добавил руководитель больницы.



По его словам, больные обеспечены жизненно важными лекарствами. «А дополнительные списки сейчас обговариваем с гарнизоном», — отметил Эркин Аппазов.



Накануне в селе Пульгон, на 123-м километре трассы Ош — Баткен, произошло ДТП. Машина с военнослужащими потеряла управление и въехала в строящийся дом.



http://24.kg/proisshestvija/48061/