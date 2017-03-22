Суд по ДТП с участием российского дипломата в Бишкеке пройдет в России

Согласно информации, компетентные органы РФ проводят расследование обстоятельств ДТП в Бишкеке с участием автомашины сотрудника посольства. В его рамках решается вопрос о выплате компенсации семье погибшего в ДТП гражданина Кыргызстана.

Посольство заявляет, что после завершения следственных мероприятий "дело будет передано в судебные инстанции России для установления вины второго участника ДТП и определения ему соответствующего наказания". Пресс-секретарь российского посольства Дарья Пахомова сообщила, что не владеет информацией, где и когда состоится суд по этому делу.

Авария произошла 16 февраля 2017 года на пресечении улицы Фучика и Васильевского тракта. Столкнулись автомобили дипслужбы Toyota Land Cruiser Prado и "Мерседес-Спринтер". Машина посольства проехала на красный сигнал светофора. Погиб водитель мерседеса, гражданин Кыргызстана Евгений Лексин.

За рулем автомобиля, по сообщениям самого диппредставительства, находился первый секретарь посольства Виктор Пухов. Спустя несколько дней дипломат покинул страну.

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