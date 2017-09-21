ГСИН: Жапарова не отпустят на похороны отца

Обеспечить выезд не позволяет статья, по которой осужден оппозиционный политик
Садыр Жапаров не будет отпущен из СИЗО-1, чтобы поехать на похороны отца. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной службы исполнения наказания Александр Никсдорф.
- В соответствии со статьей 69 Уголовно-исполнительного кодекса КР «Выезды осужденных за пределы исправительных учреждений» по п.1 осужденным… могут быть разрешены краткосрочные выезды за пределы мест лишения свободы … в связи с исключительными личными обстоятельствами: смерть или тяжкая болезнь близкого родственника, - говорится в сообщении.
Однако приговор, по которому был осужден Жапаров, не подпадает под данную статью.
- П.3 ст. 69 гласит: «Выезды по основаниям, указанным в части первой настоящей статьи, не предоставляются осужденным, отбывающим наказание за преступления, предусмотренные статьями 226 - 226-6, 227, 229, 232, 294, 295-1, 296, 299 - 299-3, 375 и 376 Уголовного кодекса Кыргызской Республики.
Садыр Жапаров осужден по приговору Первомайского районного суда г. Бишкек по ст. 30 ч.4, ст. 227 ч. 2 п.1,3. Таким образом, ему не может быть предоставлено право выехать за пределы СИЗО, - заключил Никсдорф.
Отметим, вопрос выезда за пределы колонии Жапаровым поднимался сегодня в стенах парламента. Депутат ЖК Талант Мамытов обратился к представителям президента и правительства с просьбой обратить внимание на обстоятельства осужденного политика.
- У кыргызов есть поверье, что мужчина должен быть на похоронах отца. Чыныбай Акунович, смерть — вне политики. Прошу дать протокольное поручение, - заявил Мамытов.
Напомним, отец Садыра Жапарова - Нуркожо Мустали уулу скончался накануне в одной из столичных больниц. Похороны пройдут в его родном селе на Иссык-Куле.
Эркина Асанбаева
http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=47843&Itemid=83
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