Приезд Жапарова, или Как прикрыть истинные порывы политической демагогией

Экс-депутат парламента Садыр Жапаров, который за годы пребывания за рубежом превратился в достаточно активного пользователя соцсетей, пытается создать ажиотаж вокруг своего возвращения в Кыргызстан.

Надо отдать должное Жапарову, в некотором роде он преуспел в придании своему образу некоего лика "страдальца". Хотя заметно, что раскруткой в соцсетях Жапарова занималась команда троллей, и не за бесплатно. В своих последних обращениях этот фейсбучный герой выдает на-гора различные псевдосенсации.

Объявив, что едет с целью дать показания в ГКНБ, даже выложив повестку следователей в соцсетях, Жапаров начал вещать о том, что не боится и готов предстать пред очи спецслужб. "25 марта в 12.00 я пересеку границу на пограничном пункте "Ак Жол" (пункт с казахской стороны называется "Кордай"), направлюсь в бишкекский парк имени Горького, встречусь с людьми, которые будут там меня ждать. А затем прямиком направлюсь в ГКНБ, могу выступить там в качестве свидетеля или подозреваемого по сфальсифицированному вами "Юпигейту" и "Саруугейту". Недавно вы сами передали мне повестку. Я получил повестку", обратился через соцсети Жапаров, комментируя свой приезд.

Только возникает вопрос: зачем так обставлять свое возвращение? Если верить словам Жапарова, он добровольно, без принуждения едет давать показания по интересующим спецслужбы вопросам. Ранее Жапаров даже умудрился придумать и распространить версию о том, что его могут не пустить в Кыргызстан через госграницу. Мол, настолько он опасен властям, что спецслужбы направили какие-то директивы в Погранслужбу. В ГКНБ версию эту опровергли, спецслужбы, наоборот, хотят допросить Жапарова по некоторым уголовным делам. Одним словом, Жапаров использует все возможные способы для привлечения большого интереса к своему приезду, создает шумиху.

Ранее ряд кыргызскоязычных СМИ написали о том, что "в интернете распространилась лента, показывающая, как Садыр мырза завершил встречи с соотечественниками в России и продолжил свои действия в Шымкенте соседнего Казахстана. В ролике нужно увидеть, как Жапаров обсуждает план, каким образом оказать давление на власть после его возвращения в Бишкек 25 марта. Странно, почему он выбрал именно Казахстан? Здесь снова припоминается интервью К. Бакиева "Радио Свобода", в котором он заявил, что отдельные его "ука" (здесь в значении "младшие родственники") нашли пристанище в Казахстане. Как сообщают наши надежные источники, в настоящее время в казахстанском городе Алматы проживает со своей семьей Адылбек Бакиев. Если учесть, что в этом же городе проживает байбиче (старшая жена) того самого Жаныша Бакиева с сыном, то легко определить, откуда дует ветер. Жаныш, Акмат, Марат Бакиевы часто курсируют в Казахстан, не успевает "просохнуть конский навоз", проводят там тои, о чем говорят приближенные к ним инсайдеры. Особого разговора требует проживание в Казахстане пресловутого Данияра Усенова, который после апрельских событий переселился в эту страну, а в настоящее время часто летает из Казахстана в Дубай, развивая свой бизнес".

Как сообщило радио "Азаттык", одними из первых о целях сторонников Садыра Жапарова, исходя из видео, в Бишкеке написали издания "Фабула" и "Эгемен". В статьях говорится, что "Жапаров призывает мигрантов в России и Казахстане собраться 25 марта в Бишкеке для организации беспорядков и дальнейшего захвата власти".

В редакции интернет-портала "Эгемен" рассказали, что владеют секретной информацией из собственных источников среди окружения Жапарова, на основе чего и был подготовлен материал:

"Никто не опасается из-за этого видео, но беспорядки нужно предупреждать. В стране только установился мир, поэтому ему следовало бы спокойно прилететь, дать показания и не будоражить народ".

Естественно, эти публикации Жапаров опровергает. Но от фактов просто не отмахнешься. Действительно, часть клана Бакиевых осела в Казахстане так же, как и Данияр Усенов.

По данным из достоверных источников, после апрельской революции 2010 года в г. Алматы Жаныш Бакиев регулярно проводил свои встречи с различными людьми. Также в южной столице Казахстана в настоящее время проживает первая жена Ж. Бакиева Жылдызкан Бакиева со своим сыном.

В апреле 2013 г. в одном из ресторанов Алматы Бакиевы организовали торжественное мероприятие, в котором приняли участие Маратбек, Адылбек и Каныбек Бакиевы со своими семьями. Адылбек Бакиев - младший брат Курманбека Бакиева - проживал в Алматы, сейчас он со своей семьей проживает вблизи казахско-кыргызской границы, в с. Кордай.

Один из братьев К. Бакиева Марат Бакиев в 2013 году женил своего сына и сыграл его свадьбу в Алматы. Сейчас сын М.Бакиева собирается устроить той в этом же городе по случаю рождения дочери, куда соберется большая семья Бакиевых.

Сам Жапаров не может отрицать того, насколько он обязан Бакиевым. При бакиевском режиме Жапаров занимал должность советника президента КР, а потом с 2008 года до 2010-го руководил Агентством по предупреждению коррупции. Непосредственно в компетенцию Жапарова входили функции противодействия коррупции. По злой иронии судьбы именно в этот период страну захлестнули рейдерские захваты бизнес-структур, незаконная приватизация госкомпаний, и все они были по сути коррупционными. Жапаров тогда молчал, его все устраивало, а его агентство просто осваивало бюджет, который формировался из налоговых отчислений тех, кто подвергался жесткому коррупционном давлению. Во времена Бакиевых Жапарову удалось по дешевке скупить крупное угольное месторождение "Жыргалан", ряд других объектов. Много вопросов вызвал и рейдерский захват семьей Жапаровых инвестиционного банка "Иссык-Куль". Фактически одновременно с покупкой шахты "Жыргалан" сестра Жапарова Райкуль Жапарова стала председателем правления инвестиционного банка "Иссык-Куль", где до этого работала всего лишь главным бухгалтером. Банк к тому времени уже был захвачен рейдерским способом и его владельцами стали банкир Михаил Надель и Максим Бакиев.

Так что не беспочвенны подозрения ряда СМИ, которые пишут о том, что Жапаров до сих пор связан с Бакиевыми и, возможно, даже является исполнителем их воли. Не дураки братья Бакиевы, они, наверное, имеют достаточно рычагов воздействия на таких, как Жапаров. И эта семейка не расстается с мечтой о реванше. Если судить по последнему интервью Курманбека Бакиева, даже готовы поднять вопрос об отмене судебных приговоров, которые были вынесены в Кыргызстане перед международными судами.

Между тем С. Жапаров убеждает всех, что просто приезжает с целью дать показания. Но много вопросов у нормальных людей возникает по поводу шумихи вокруг приезда Жапарова. Этот человек известен склонностью к различным политическим авантюрам, вспомнить хотя бы митинг в Бишкеке за национализацию "Кумтора" в 2012 году, который закончился перепрыгиванием Ташиева и его сторонников через ограду. Или же массовые беспорядки в Караколе, которые обернулись также в антикумторовский митинг. Тогда протестующие захватили в заложники губернатора Иссык-Кульской области Эмилбека Каптагаева, удерживали в автомобиле и грозились его поджечь.

И в настоящее время Жапаров не нашел ничего нового, а взялся вновь разогревать антикумторовскую тему. Вопрос "Кумтора" достаточно острый и вызывает неоднозначную реакцию у населения, но решение споров с канадскими инвесторами должно приниматься за столом переговоров. Даже Жапаров прекрасно понимает, что попытки решить этот вопрос "чапаевскими наскоками" могут обернуться для страны экономическими потерями, исками в международные арбитражные суды. Но тема "Кумтора" сильно политизирована и может стать хорошим поводом для политических спекуляций. Жапаров исходит из этой позиции. И ведь те, кто поддерживает Жапарова, не задаются вопросом, почему Жапаров, главный официальный борец с коррупцией при Бакиевых, не поднимал тему "Кумтора" раньше при его любимом Курманбеке Салиевиче. А ответ прост: Жапарова тогда все устраивало.

Есть и другая сторона медали. Каждый раз после инициируемых Жапаровым антикумторовских митингов цены на акции "Центерры" падают, что приносит убытки Кыргызстану, который является владельцем крупного пакета ценных бумаг. А кто-то хорошо зарабатывает на понижении, а потом после окончания митингов с прибылью продает акции "Центерры". И кто же этот вездесущий? Ответ на поверхности, если вспомнить, что Максим Бакиев активно играет на бирже и даже привлекался к уголовной ответственности за продажу инсайдерской информации.

Можно даже предположить, что приезд Жапарова вновь усилит акции протеста против "Кумтора", это сразу же отразится на ценах акций "Центерры". Если даже не получится успех в политическом плане (вероятность жестких выступлений против власти), то можно сидя в Лондоне заработать неплохие деньги в миллионах долларов. А Жапаров попытается еще и получить политические очки - модно сейчас, нарушив закон, надеть на себя рубище страдальца. Народ сочувствует таким бедолагам. Только вот простые люди, несмотря на свое доброе сердце, часто задаются вопросом: "а был ли мальчик?". Действительно ли такие, как Жапаров, на стороне народа? Или это просто игры? И часто приходят к выводу, что все эти стенания внезапно прозревших бакиевцев не более, чем бутафория.

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