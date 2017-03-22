О чем говорил Садыр Жапаров со своими сторонниками на видео?

В Интернете появился видеоролик, на котором кыргызские мигранты из России и Казахстана обсуждают план поддержки оппозиционного политика Садыра Жапарова в Кыргызстане.

Издания "Эгемен" и "Фабула" разместили статьи с заголовками о том, что "Садыр Жапаров готовит захват власти в стране".

Сам политик выступил с обращением к общественности, в котором отверг все обвинения в подобных намерениях и отметил, что его сторонники собираются в Бишкеке, чтобы предотвратить его возможное задержание.

Распространенное видео было снято во время встречи Садыра Жапарова с трудовыми мигрантами в казахстанском городе Шымкент. В нем сторонники политика обсуждают план сопровождения Жапарова в Бишкек 25 марта. Участники встречи рассказывают, что кыргызские мигранты в России и Казахстане планируют вылететь на родину, чтобы поддержать Жапарова.

Ажиотаж в местных СМИ

Одними из первых о целях сторонников Садыра Жапарова, исходя из видео, в Бишкеке написали издания "Фабула" и "Эгемен". В статьях говорится, что "Жапаров призывает мигрантов в России и Казахстане собраться 25 марта в Бишкеке для организации беспорядков и дальнейшего захвата власти".

Глава интернет-портала "Эгемен" Адилет Калыгулов рассказал, что владеет секретной информацией из собственных источников среди окружения Жапарова, на основе чего и был подготовлен материал: "Никто не опасается из-за этого видео, но беспорядки нужно предупреждать. В стране только установился мир, поэтому ему следовало бы спокойно прилететь, дать показания и не будоражить народ".

Садыр Жапаров обращает внимание, что на видео его сторонники не обсуждали никаких планов по организации беспорядков и захвата власти. По словам политика, содержание видео было искажено провластными СМИ, которые заведомо обвинили Жапарова в попытке совершения тяжких преступлений: "Видео было снято во время встречи с людьми. Если вы справедливы, покажите все видео по ОТРК".

Ранее Садыр Жапаров объявлял о планах приле

Провластной партии нечего опасаться

В парламентской фракции СДПК заявление оппозиционного политика Садыра Жапарова прилететь в Кыргызстан восприняли как популистское заявление. По мнению члена фракции Анвара Артыкова, Жапарову "не следовало прикрываться мигрантами": "- Мигранты выезжают за рубеж не из-за политики, а чтобы заработать. Разве они последуют за каким-нибудь человеком, который просто позовет их за собой? Кыргызстан - родина этих мигрантов. Они могут приезжать в любой момент. Разве они станут делать переворот вместе с Садыром Жапаровым? Я не верю в это".

3 октября 2012 года в Бишкеке по инициативе Жапарова прошел митинг за национализацию золоторудного месторождения Кумтор. Власти обвинили его и двух депутатов от фракции «Ата-Журт» - Камчыбека Ташиева и Таланта Мамытова - в попытке насильственного захвата власти. Решением суда они были осуждены на полтора года лишения свободы.

С учетом 8 месяцев, проведенных в СИЗО, в 2013 году политики вышли на свободу. После этого Садыр Жапаров покинул Кыргызстан. Перед парламентскими выборами 2015 года судимость Камчыбека Ташиева и Таланта Мамытова была погашена.

За рубежом Садыр Жапаров основал политическую партию "Мекенчил", состоящую в основном из трудовых мигрантов.

Кубанычбек Жолдошев

Источник - "Азаттык"