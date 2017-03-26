По вчерашнему митингу в поддержку Садыра Жапарова арестовано 64 человек + Фото

Напомним, что вчера, 25 марта в Бишкеке сторонники Садыра Жапарова организовали митинг в связи с его возвращением на Родину. После того, как стало известно о задержании политика на кыргызско-казахской госгранице, митинг изменил свой адрес с парка имени Горького на бульвар Эркиндик, напротив здания Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) КР.

Как сообщает МВД, собравшиеся на мирный митинг сторонники С.Жапарова, грубо нарушая общественный порядок и нормы общепринятого поведения, пытались через оцепление сотрудников милиции продвинуться к воротам здания ГКНБ КР. Несмотря на неоднократные предупреждения сотрудников милиции, толпа митингующих начала вести себя агрессивно и стали кидать в сотрудников милиции пластиковые бутылки, камни и другие различные предметы, тем самым нанеся сотрудникам органов внутренних дел, исполняющим свои служебные обязанности различные телесные повреждения.



Сотрудники милиции в целях недопущения массового беспорядка начали разгонять митингующих, применив спецсредства два раза в воздух. Затем были приняты меры по задержанию нарушителей согласно закону. За нарушение общественного порядка были задержаны особо агрессивные участники митинга.



Кроме этого, задержанные лица нарушая общественный порядок, находясь внутри салона автобуса марки «Ясинь» с целью скрыться, умышленно разбили окна и дверь вышеуказанного автобуса. 25 марта по данному факту следственным управлением ГУВД г.Бишкек возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 234 ч.2 («Хулиганство»), статья 173 («Причинение имущественного ущерба»), статья 341(«Применение насилия в отношении представителя власти») УК КР. В связи с большим объемом работы была создана следственная группа из числа следователей следственного управление ГУВД г. Бишкек и следственного отдела УВД Первомайского района г. Бишкек.



В ходе следствия установлено, что противоправными действиями участников митинга, 5 сотрудникам милиции были нанесены различные телесные повреждения, им выданы направления на прохождение судебно-медицинской экспертизы.



Кроме того с заявлением в УВД Первомайского района г.Бишкек с письменным заявлением обратился Б.С 1971 г.р., работающий водителем автобуса марки «Ясинь» о принятии меры в отношении неизвестных нарушителей, которые 25 марта примерно в 16.00 часов на булваре Эркиндик, напротив здания ГКНБ КР, находясь в салоне автобуса умышленно разбили стекла и повредили двери, тем самым причинив материальный ущерб.



Данное заявление было зарегистрировано в УВД Первомайского района г.Бишкек и приобщено к материалам вышеуказанного уголовного дела. По подозрению в совершении указанных преступлений в порядке ст.94 УПК КР задержаны и водворены в ИВС ГУВД г.Бишкек 12 активных участников митинга. В настоящее время осуществляется просмотр

всех видеозаписей групп документирования УВД Первомайского района и устанавливается другие участники. По данному уголовному делу проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия.



Всего, 25 марта до 20.00 часов сотрудниками милиции за нарушение общественного порядка были задержаны и доставлены УВД Первомайского района 105 участников митинга.



За нарушения общественного порядка кроме вышеуказанных лиц водворенных ИВС ГУВД г.Бишкек составлены материалы об административном правонарушении, предусмотренные ст.364 («мелкое хулиганство»), ст. 371 ч.1 («Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника органов внутренних дел и других лиц, осуществляющих обязанности по охране общественного порядка») и Статья 392 («Нарушение установленного законом порядка проведения мирных собраний») КоАО КР.



Собранные материалы были переданы в Первомайский районный суд г.Бишкек, для рассмотрения по существу. Судом в отношении участников митинга вынесено решение – административный арест от двух до пяти суток 64 человек , наложен административный штраф - 12 человек, также предупреждено двое участников митинга. С остальными участниками акции проведено профилактическая беседа и отпущены домой.

ФОТО - http://zanoza.kg/354631