Жители Дача-СУ вышли на митинг, несмотря на свои обещания

Сегодня, 14 марта, на месте авиакрушения турецкого Боинга в Дача-СУ проходит митинг жителей села.
Отметим, накануне во время рабочего совещания по распределению материальной помощи, поступившей на спецсчет МЧС и компенсаций от турецкой компании, представители пострадавших пообещали не выходить на какие-либо акции протеста.
В настоящий момент на митинге находится порядка 50 человек. Их основные требования - переселение в другое место, а также выдача компенсаций пострадавшим. Некоторые митингующие заявляют, что не претендуют на какие-либо деньги, но просят дать селу Дача-СУ определенный статус. Сейчас населенный пункт не относится к какому-то айыл окмоту и местные жители не могу получить прописку.
Кроме того, участники акции протеста заявляют, что на месте крушения самолета до сих пор присутствует запах керосина и из-за этого болеют дети.
Напомним, трагедия произошла 16 января в 07.18 утра. Грузовой самолет Боинг 747-400, выполнявший регулярный рейс из Гонконга в Стамбул, планировал дозаправиться в аэропорту "Манас", но из-за тумана не смог сесть на взлетно-посадочную полосу и упал в селе Дача-СУ Сокулукского района.
Самолет упал прямо на жилые дома. 17 из них полностью разрушены и не подлежат восстановлению.
В результате крушения, погибли 38 человек - это персонал борта и местные жители. Еще один пострадавший скончался в больнице.
Авиалайнер принадлежал турецкой фирме "АСТ Airlines", которая пообещала выплатить компенсации семьям погибших и пострадавшим.
Расследованием причин авиакатастрофы занимаются специалисты МАК.
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