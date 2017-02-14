Президенту доложили о ходе работ по устранению последствий крушения грузового самолета на участке Дачи СУ

Бишкек, “Саясат.kg”. Президент КР Алмазбек Атамбаев сегодня, 14 февраля, принял министра чрезвычайных ситуаций страны Кубатбека Боронова. Об этом сегодня сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

В ходе встречи Кубатбек Боронов доложил президенту страны о ходе работ по устранению последствий крушения грузового самолета на участке Дачи СУ Сокулукского района Чуйской области, а также принимаемых мерах по оказанию помощи пострадавшим и обеспечению защиты их интересов.

Глава государства был также проинформирован о проведении по республике комплекса предупредительных мероприятий и реализации мер превентивного характера для обеспечения защиты населения от возможных чрезвычайных ситуаций и минимизации потенциальных рисков.

Президент Алмазбек Атамбаев отметил необходимость тщательного мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного характера. По словам главы государства, в первую очередь важно совершенствовать меры защиты населения и объектов инфраструктуры от потенциальных рисков, усилив разъяснительные работы среди населения.