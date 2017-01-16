Глава МЧС Кыргызстана: Во время авиакатастрофы туман был в пределах нормы

Навигация говорит о том, что туман был в пределах допустимого - 325 метров
Туман во время авиакатастрофы был в пределах нормы. Об этом сообщил журналистам министр чрезвычайных ситуаций Кыргызстана Кубатбек Боронов.
По его словам, сейчас ведутся работы по раскопке на месте падения самолета. «Видимо, будут еще жертвы», - сказал он.
По последним данным Минздрава, погибли 32 человека. Большой обломок самолета еще лежит на одном из домов.
«Всего на участке, где упал самолет, было 43 дачных участка, по данным айыл окмоту. Разрушенные здания еще подсчитывают. Самолет упал при посадке. Навигация говорит о том, что туман был в пределах допустимого - 325 метров. А допустимая норма 300 метров. Решение принимает командир экипажа. Какое решение он принял, нам пока неизвестно. Черный ящик, скорее всего, скоро найдут. С этим проблем не будет», - проинформировал глава МЧС.
На месте ЧП начали устанавливать палатки.
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