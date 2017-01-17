Сотрудники Минобразования перечислят однодневную заработную плату пострадавшим при крушении самолета “Боинг-747” в поселке Дача-Суу

Уточняются списки учащихся, которые вчера не посетили занятия
Бишкек, “Саясат.kg”. Сотрудники Министерства образования и науки перечислят однодневную заработную плату пострадавшим при крушении самолета Боинг-747 в поселке Дача-Суу.
Такое решение было принято коллективом ведомства, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева посетила Ат-Башинскую школу в селе “Манас”, где собирают детей, пострадавших в результате падения Боинг-747 на дачный поселок Дача-Суу.
Как говорится в сообщении ведомства, в настоящее время в школе уточняют списки учащихся, которые вчера не посетили занятия. Дети из поселка Дача Суу посещали данное образовательное учреждение.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!