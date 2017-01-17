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Печать E-mail Подробности Общество Просмотров: 2 Сотрудники Минобразования перечислят однодневную заработную плату пострадавшим при крушении самолета “Боинг-747” в поселке Дача-Суу Уточняются списки учащихся, которые вчера не посетили занятия Бишкек, “Саясат.kg”. Сотрудники Министерства образования и науки перечислят однодневную заработную плату пострадавшим при крушении самолета Боинг-747 в поселке Дача-Суу. Такое решение было принято коллективом ведомства, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева посетила Ат-Башинскую школу в селе “Манас”, где собирают детей, пострадавших в результате падения Боинг-747 на дачный поселок Дача-Суу. Как говорится в сообщении ведомства, в настоящее время в школе уточняют списки учащихся, которые вчера не посетили занятия. Дети из поселка Дача Суу посещали данное образовательное учреждение. Статьи по теме: Добавить комментарий