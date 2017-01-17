Названы первые имена погибших в результате крушения «Боинга-747» в Кыргызстане

Отмечается, что на 18.00 в морге Республиканского центра судебно-медицинской экспертизы опознали 15 тел, в том числе пятерых детей.
Список погибших:
1. Карыпбаева Гульзат Нурлановна, 2012 г.р.
2. Карыпбаева Жылдыз Нурлановна, 2014 г.р.
3. Шералиева Сабина Уларбековна, 2011 г.р.
4. Шералы уулу Уларбек, 1990 г.р.
5. Жуманалы кызы Акмарал, 1990 г.р.
6. Чокоева Кундуз Талайбековна (беременная), 1985 г.р.
7. Осмонов Санжарбек Абдуманапович, 1982 г.р.
8. Шералиева Айдай, 2 года
9. Шаршенбеков Руслан Нурланович, 2011 г.р.
10. Исакова Гульжан Муратбековна, 1980 г.р.
11. Солтокенова Мариям Анарбековна, 2009 г.р.
12. Кожаналиева Наргиза Эсенгуловна (беременная), 1988 г.р.
13. Солтокенов Айбек Анарбекович, 1988 г.р.
14. Солтокенова Фарида Алмазбековна, 1969 г.р.
15. Кубанычбеков Аман Кубанычбекович, 1997 г.р.
Ранее сообщалось, что в морги доставили 35 погибших и около 40 фрагментов тел.
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