Причины катастрофы «Боина-747». Что известно

В районе аэропорта «Манас» в Бишкеке разбился грузовой турецкий самолет. Крушение произошло 16 января в 7.31.



ИА «24.kg» представляет данные о том, что известно о причинах крушения самолета. Информация обновляется.



16 января 2017 года



На месте крушения «Боинга-747» расчистили большую часть территории. Крупные обломки самолета спасатели пока не трогают.



Как рассказал на брифинге первый вице-премьер Мухамметкалый Абулгазиев, есть версия, что в случившемся виноваты пилоты.



«По словам специалистов, разрешение на посадку дается, если видимость превышает 300 метров. В тот момент видимость составляла 325 метров. Ночью посадку совершили 11 пассажирских и грузовых самолетов. Экипаж разбившегося лайнера три раза приземлялся в «Манасе» и знал условия посадки», — рассказал вице-премьер.

Обнаружили первый черный ящик. Он в удовлетворительном состоянии. Его передадут специалистам Международного авиационного комитета.



Министр чрезвычайных ситуаций Кыргызстана Кубатбек Боронов сообщил журналистам, что туман во время авиакатастрофы был в пределах нормы.



Кто расследует



Создана правительственная комиссия для изучения причин падения самолета «Боинг-747» вблизи аэропорта «Манас». Ее возглавил первый вице-премьер-министр КР Мухамметкалый Абулгазиев.



По факту крушения самолета возбудили уголовное дело.



Расследовать авиакатастрофу в международном аэропорту «Манас» будет Международная авиационная комиссия (МАК), четыре ее представителя прибудут в Бишкек. Кроме того, приедут две группы экспертов из Турции.



Что произошло



По предварительным данным чиновников и словам очевидцев, турецкий борт дважды пытался зайти на посадку и повредил ленту посадочно-сигнальных огней на взлетной полосе. Также самолет задел деревья в 200 метрах от взлетно-посадочной полосы и здание аэронавигации, но так и не вписался в посадочную полосу.



Число жертв



На 15.00 в Республиканском бюро судебно-медицинской экспертизы находятся тела 31 погибшего и 9 обнаруженных фрагментов тел. Среди них есть также тела членов экипажа. На месте катастрофы продолжаются поиски погибших и пострадавших. Эксперты не исключают, что число жертв крушения может увеличиться.



Названы первые имена погибших в результате крушения «Боинга-747». Отмечается, что в морге Республиканского центра судебно-медицинской экспертизы опознали 15 тел, в том числе пятерых детей.



Место крушения



«Боинг-747» следовал из Гонконга в Стамбул с дозаправкой в аэропорту «Манас». Он не смог сесть и, промахнувшись мимо полосы, рухнул на дачный поселок в 1,5-2 километрах от аэропорта.



Экипаж и принадлежность самолета



Самолет принадлежал компании ACT Airlines и выполнял рейс от имени Turkish Airlines с их номером рейса. Экипаж состоял из 4 летчиков - Ибрагима Гюржана Диранжи, второго пилота Казым Ондула, а также Мелиха Ослана и Ихсана Кожа.



Также они сообщили, что один из пилотов разбившегося самолета дважды успешно сажал аварийное воздушное судно.



Что за самолет «Боинг-747»?



Самолет Boeing 747 («Боинг-747») разработали в конце 1960-х годов. За гигантские размеры «Боинг-747» получил прозвище Jumbo Jet (Джамбо Джет - реактивный самолет-слон). Производство продолжается до настоящего времени. Выпущено 1527 самолетов «Боинг-747» различных модификаций.



«Боинг-747-100», первый самолет серии, впервые поднялся в воздух в феврале 1969 года.



В 1971 году появился самолет «Боинг-747-200», на котором установили более мощные двигатели и повысили взлетную массу, что позволило увеличить дальность полета.

«Боинг-747-200» стал особенно популярен у грузовых авиакомпаний, для которых разработали грузовые версии Boeing 747-200C и Boeing 747-200F.

В 1983 году вышел «Боинг-747-300», главным отличием которого стала удлиненная верхняя палуба, что позволило увеличить число пассажиров до 580 человек.

На базе «Боинг-747-300» создали грузопассажирский вариант «Боинг-747-300M» (грузопассажирский).

Самой популярной моделью семейства стал «Боинг-747-400», эксплуатирующийся с 1989 года.



Одна из последних модификаций грузовых самолетов - «Боинг-747-400F».

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