Камчыбек Ташиев главе МЧС: Вы оставили терпящие бедствия граждан на произвол судьбы, лучше будет, если вы уйдете!

Бишкек, “Саясат.kg”. Экс-министр Камчыбек Ташиев обратился к сегодняшней главе МЧС З.Аскарову с предложением уйти в отставку.

Ниже приводим полный текст его обращения к министру ЧС:

“Уважаемый министр ЧС!

Ваше вчерашнее выступление на заседании ЖК глубоко опечалили меня, я отношусь с глубоким сожалением на тот факт, что вы не справляетесь со своей работой. Ведь известно, что от правильности принятого решения и личного вашего участия зависит безопасность и жизнь простых людей.

Ваши слова: “Я не смог посетить Лейлек 6 мая в связи с вызовом на заседение парламента”- я оцениваю, как вопиющую безответственность, безразличие. Потому что, селевые паводки в Ляйлякском районе имели место быть еще 1 мая. За это время (с 1 мая по 6 мая) вы могли неоднократно съездить туда и обратно! Если вы еще не знаете, я вам расскажу: первоочередная задача министра ЧС заключается в том, что он должен лично быть на месте ЧП, руководить необходимыми действиями по устранению последствий чрезвычайного положения. Повторюсь, в случае ЧП вы в первую очередь должны отбыть к месту катаклизма, а не искать случая быть выслушанным в парламенте или принятым президентом, или премьер-министром. Это ваш долг. И уже с места событий вы должны передавать вышестоящим руководству исчерпывающую информацию. Вы не должны прятаться за спинами своих заместителей. Министр ЧС должен уметь брать всю ответственность на себя!

В связи с этим остановлюсь на одном событии в бытность мною министром ЧС. 6 октября 2008 года в селе Нура Алайского района было зафиксировано землетрясение силой 6,8 баллов. Об этом нам стало известно в 02.00 часа ночью, но мы не смогли тогда предвидеть истинные масштабы бедствия. Но тем не менее, уже в 07.30 утра с командой из 20 спасателей я вылетел в село Нура.

Уже по прибытию в село Нура через спутниковую связь со мной связался президент страны и начал давать указания срочно отправиться в район бедствия. Я сказал: “уважаемый президент, я здесь, мы начали работу”. Глава государства повторил свои указания: “ты вообще где ходишь, я говорю о селе Нура”, на что я ответил, что нахожусь именно там. Президент был удивлен этим и спросил, какая помощь нужна. “Уважаемый президент, у меня на распоряжении имеется только один вертолет, а здесь больше 200 раненых, позвольте воспользоваться военными вертолетами, чтобы доставить их как можно раньше в Ош”- сказал я. Он спросил сколько времени к месту события летят вертолеты, я сказал – 2-2,5 часа. “Встречай их через 3 часа и сделай все необходимое для потерпевших”- распорядился президент. Тогда автодорога Ош-Иркештам только строился. Представьте себе – если бы мы по дороге 11-12 час везли раненых в Ош, потерь было бы гораздо больше. Я и сейчас с большой скорбью вспоминаю о 15-летней девочке, жизнь которую мы не смогли спасти. Она скончалась в Ошской больнице.

Уважаемый министр!

Зачем я рассказываю все это вам?

МЧС – это государственная служба, на которую смотрят с мольбой и надеждой весь простой народ, особенно люди, волею случая оказавшие в сложной жизненной ситуации, и между жизнь и смертью. Если вы осознали бы это, то лично участвовали бы в мероприятиях по устранению последствий стихийных бедствий в Ляйлякском, Базар-Коргонском, Ноокенском, Аксыской районах, своим посещением подняли бы дух народа. Но этого не случилось. Вы не смогли стать опорой для народа в трудной ситуации, оставили их на произвол судьбы. И за все это вы должны ответить. А лучше всего, если вы хотите хоть как-то сохранить свое человеческое лицо – уйдите добровольно с поста главы МЧС.

А вся эта история должна стать уроком для следующих министров ЧС.

Бывший министр ЧС,

генерал-майор К.Ташиев.

07.05.2020.