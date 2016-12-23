Камчыбек Ташиев, лидер патриотической политической партии "Ата Журт": "Самое главное - мы не обманывали народ"

Камчыбек Ташиев: Между нами есть четкое соглашение, касающееся президентства. Один из нас будет баллотироваться, двое послужат ему опорой





- Камчыбек Кыдыршаевич, партия "Ата Журт" участвовала на выборах в местные кенеши и сумела получить мандаты в таких городах, как Джалал-Абад, Кочкор-Ата, Кадамджай и Айдаркен. Но колыбелью этой партии считается город Джалал-Абад, где "Ата Журт" оказалась пятой на финише. Некоторые воспринимают это как поражение. Этот результат - отражение реальной картины?

- Кыргызстан стал свидетелем очередных грязных выборов. Результаты были определены задолго до самих выборов. Партия СДПК допустила грубые нарушения при составлении списка, дисквалифицирована территориальной избирательной комиссией. Но она вновь была включена в гонку по указанию из ЦИК. Аппаратура постоянно выходила из строя, списки избирателей были перемешаны, а после закрытия участков пачками сбрасывались бюллетени. Все это факты. Разве с учетом всего этого можно говорить о том, что прошли честные и справедливые выборы? Больше всего огорчает то, что состоятельные партии испортили наш народ. Нагло обманывали, подкупали наш народ. Произошло нечто вроде массового гипноза. Остается "похвалить" партии, которые внушили людям, что взяв предложенные 1-2 тысячи сомов, они улучшат свою жизнь. Наступили времена, когда результат выборов определяется с помощью денег и административного ресурса. Выясняется, что не нужно писать отличную программу, ежедневно устраивать встречи с избирателями. Скажите, какие из прошедших в местные кенеши партии выходили к народу столь часто, как мы? Выясняется, что мы отстали от времени, что такие порядочные действия не дадут результатов. Вместо того чтобы утруждать себя, встречаясь с народом, можно раздать деньги и пройти, вот что было доказано. Это очень опасная болезнь. Потому что избранные за счет подкупа депутаты не будут работать для народа. Как минимум они будут стараться вернуть свои деньги в двойном объеме. Не нужно обвинять простой народ. Их сбили с пути жадные люди. Именно они научили народ голосовать в зависимости от полноты кошелька кандидата, а не в зависимости от проделанной работы. Это меня огорчает. Возможно бы оказались в дураках, проиграли, но важно одно - мы не обманывали народ.

- Незадолго до выборов объединились три богатыря: вы, А. Мадумаров, А. Келдибеков. Организовали встречу с избирателями города Джалал-Абада, куда пришли 5-6 тысяч человек. Все они обещали оказать вам поддержку. Но в результате выборов "Ата Журт" с трудом получил около 2 тысяч голосов. В связи с этим подконтрольные власти СМИ пишут, что у вашего трио нет авторитета среди народа. Это правда?

- Сегодняшняя власть считает, что наш союз таит в себе угрозу ее будущему. Поэтому она и нуждается в черном пиаре из серии: "Рейтинг трио упал, завтра они разойдутся". Выше я рассказал о том, как прошли выборы. Мы не проиграли, наш рейтинг не упал. Здесь проиграл только народ, позволивший состоятельным людям и представителям власти обмануть себя. Проиграла и власть. Она пошла на все, чтобы провести референдум. Поэтому народ и убедился в том, что при нынешней власти не стоит ждать справедливых выборов. Может поэтому народ сейчас думает: "Как минимум возьму у них деньги, все равно поддерживаемая нами партия не пройдет". На деле явка на референдуме не составила 40%. Тяжело сказать, что 80% из них поддержали новый Основной закон. Если бы народ действительно поддерживал власть, то явка на референдуме была бы выше. Создается ощущение, что они внушили народу веру в то, что их голос ничего не решает. Всему этому будет дана историческая оценка. Эпоха Атамбаева пройдет, вот тогда результаты референдума будут пересмотрены.

- Поговаривают, что каждый член вашего трио будет рваться в президенты, что завтра же вы разбежитесь. Такое возможно?

- Власть растерялась, поэтому распускает такие слухи. Между нами есть четкое соглашение, касающееся президентства. Один из нас будет баллотироваться, двое послужат ему опорой. Власть крайне ослабла в борьбе с "ата-мекеновцами", поэтому наше появление на политической арене стало для нее неожиданностью. Она думала, что разобравшись с "ата-мекеновцами", вытеснив Текебаева из политики, можно будет беспрепятственно короновать преемника, так как не осталось бы сопоставимой силы. Но мы нарушили планы. Мы объявили, что не только идем на президентские выборы, но и выступим в качестве арбитра в противостоянии власти и "ата-мекеновцев". Поддержим тех, кто будет на стороне закона. Несмотря на то, как плохо обошлась с нами Салянова, будучи джигитами, мы защитим ее, если власть будет устраивать незаконные гонения. Эти заявления напугали власть. К тому же оказываются правдой то, что говорил Адахан Кимсанбаевич 5-6 лет назад, народ начал почитать его как справедливого политика. Это напугало представителей Белого дома. Их огорчает и то, что Ахматбека Келдибекова не удалось сломить, что он вернулся в политику. Поэтому у власти нет иного выхода, как распускать о нас слухи, очернять. Они будут делать все, чтобы рассорить нас, от них можно всего ожидать.

- В последнее время возникла инициатива досрочного роспуска действующего созыва Жогорку Кенеша, мол, у нынешнего парламента самый низкий уровень в кыргызской истории. Поддерживаете ли это мнение?

- В парламенте правду говорят только 3-4 депутата. Одна из них, Чолпон Джакупова, собирается сдать мандат. Если она уйдет, то парламент полностью подчинится аппарату президента, превратится в его юридический отдел. Об этом вам расскажет и находящийся в колыбели ребенок. Нет истинных патриотов, переживающих за народ, там собрались одни богачи-стервятники, думающие о собственных интересах. До сих пор сожалею о том, что способствовал проходу в парламент некоторых из них. Меня возмущает то, что ребята, которые только вчера были готовы рискнуть головой ради справедливости, сегодня превратились в рыб. Поэтому я поддерживаю роспуск Жогорку Кенеша. Если они не приносят пользу народу, то стоит ли их держать за счет народа, способствовать их обогащению?

Источник: газета "Майдан.kg" №46 от 21.12.2016 / стр. 3

http://www.gezitter.org/interviews/56277/