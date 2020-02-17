Камчыбек Ташиев: Нельзя создавать монополию на власть, это чревато плохими последствиями для самого диктатора и народа

Бишкек, “Саясат.kg”. Интервью с лидером партии “Ата-Журт” Камчыбеком Ташиевым.

Кыргызы говорят - имя, соответствующее свойствам и характерным чертам человека. В жизни, в политике имя человека нередко определяет дальнейшую судьба обладателя.

В Кыргызстане одним из ярких и харизматичных политиков и лидеров является Камчыбек Кыдыршаевич Ташиев, политик, председатель политической партии "Ата-Журт". Камчыбек Ташиев прошел нелегкий жизненный путь. Так получилось, что Камчыбек Ташиев по воле судьбы оказался в центре различных политических и исторических событий, кардинально изменившие судьбу кыргызстанцев.

- Добрый день, Камчыбек Кыдыршаевич! Как Вы?

- День добрый, спасибо, хорошо!

- Задам Вам прямой вопрос. Политика для вас является важнейшей частью Вашей жизни?

- Политика никогда не была и не будет для меня важным делом в моей жизни. Для меня, как и для любого семьянина, на первом месте стоит моя семья, мои родные и друзья. Политика - это моя работа, мои интересы. Семья - это моя жизнь, невозможно и нельзя выбирать между политикой и семьей. Политика никуда не денется.

- В Кыргызстане снижается доверие граждан к депутатам Жогорку Кенеша. В социальных сетях идет жесткая критика народных избранников. Что Вы скажете об этом?

- Да, есть такая тенденция. Я сам внимательно изучаю такие сообщения, публикации СМИ и комментарии в социальных сетях. Увы, не все надежды и ожидания народа оправдались или воплотились в жизнь. Граждане в этом не виноваты. На мой взгляд, есть две категории политиков, которые приходят в парламент.

Первая - это люди, преследующие исключительно личные интересы. Такие люди хотят защитить или продвигать свой бизнес, укрепить свой клан, получить выгоду от депутатского мандата.

Вторая категория - это люди, желающие положительных перемен для своей страны, борцы за правду и справедливость. Нельзя критиковать всех депутатов подряд, среди нынешнего созыва Жогорку Кенеша есть много достойных людей. Быть депутатом - это большая ответственность и тяжкое бремя. Сказал, дал обещания народу - нужно сделать. Иначе потеряешь уважение. А это равносильно смерти. Недаром кыргызы говорят - позор сильнее и страшнее смерти. Если ты надел дорогой костюм, выступил на заседании парламента и раскритиковал правительство - это еще не значит, что ты стал сильным политиком. В нужное время тот же депутат должен, если случится беда, снять свой костюм и надев простую одежду, поехать помогать своим гражданам. Я не люблю быть кабинетным политиком или депутатом. Это не мое. Для меня принципиально важно знать, что происходит в стране, самому увидеть картину на месте событий и помочь в решении проблемы.

- Вы были в гуще событии во время Ошских событий, во время событий в Джалал-Абадской области в 2010 году. Ездили на границу, когда происходили конфликты.

-Да, я об этом и говорю. У политика, лидера должен быть железный стержень. Жизнь выбирает и дает нам испытания, чтобы мы стали сильнее и побеждали. Жизнь закаляет нас. Поэтому я никогда не боялся и не отступал перед испытаниями. Я понимал, что нужно пройти этот путь, проявить терпеливость.

- Камчыбек Кыдыршаевич, что нужно Кыргызстану, чтобы исправить, изменить нынешнюю ситуацию в лучшую сторону? Какой режим власти подходит для нас - диктатура или демократия?

- Нам, народу Кыргызстану, прежде всего нужна справедливость. Кыргызы всегда по менталитету были демократичным народом, мы любим свободу, свободу слова. Я считаю, что основой для управления страной должна быть справедливость. Без справедливости демократия просто не может существовать. Кыргызы по духу могут вынести разные лишения и трудности, но кыргызы никогда не будут терпеть несправедливость. Что касается диктатуры, то я против сосредоточения власти в одних руках или клана. Нельзя создавать монополию на власть, это чревато плохими последствиями для самого диктатора и народа.

- Власть. Что такое власть для Вас?

- Для меня власть - это прежде всего, ответственность. Я воспринимаю власть как самое большое испытание для джигита. Это экзамен жизни, который нужно пройти и сдать на 5. Ошибка некоторых политиков в том, что они смотрят на власть как на источник обогащения. Власть часто меняет человека не в хорошую сторону. Увы, власть коварна. Наряду с властью самое опасное для джигита - это лесть. Я сам не люблю лесть и хвалебные слова. Я если хочу кого-то похвалить за успехи и достижения, подойду и крепко сжав его руку, говорю - молодец, ты настоящий джигит, продолжай в том же духе, но не забывайся и возвышайся над людьми.

Гордыня не красит джигита. Я люблю и уважаю простоту, меня таким воспитали мои родители, за что им я благодарен.

- Камчыбек Кыдыршаевич, какие произведения Вы любите читать? Что посоветуете прочитать молодежи?

- Я очень люблю произведения нашего великого писателя Чынгыза Торокуловича Айтматова. Его роман "И дольше века длится день" - это что-то неземное, великолепное творение. Я также советую нашим молодым поколениям прочитать роман Тологона Касымбекова – “Сломанный меч”. Это не только исторический роман о судьбе кыргызского народа, это произведение рассказывает о лицемерии, об интригах и заговорах в Кокандском ханстве. По сути, в романе “Сломанный меч” отображена политика того времени, борьба за власть. Я часто сравниваю прочитанное в романе с нынешними политическими событиями Кыргызстана. Сегодня, после ста с лишним лет, практически ничего не изменилось. Те же нравы, те же подковерные игры, властолюбие. Сущность человека неисправима. Борьба за власть будет всегда.

- Вы богатый человек? У вас много денег?

- (Смеется) Ну и вопрос, однако. Я самодостаточный человек. Я не люблю называть себя богатым. Я не бедствую, есть машина, дом, семью обеспечиваю. Я сам лично считаю, если ты вечером, после работы, возвращаясь домой, можешь купить четыре лепешки для своей семьи, или подать хотя бы 1 сом в качестве милостыни, то ты не бедный человек. Я по мере возможности помогаю нуждающимся, я не люблю этого показывать и говорить об этом. Если можешь помочь - помоги, вот мой принцип. Благое дело, сделанное тобой, рано или поздно возвратится тебе.

Беседовал

Медербек Корганбаев