У Сооронбая Жээнбекова после Швейцарии назначена встреча с Путиным в Москве

Предмет переговоров не сообщается.
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 11 июля встретится в Москве с президентом России Владимиром Путиным.
Как пишут российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Кремля, Жээнбеков будет находиться в Москве с кратким рабочим визитом.
Предмет переговоров не сообщается. Пресс-служба главы Кыргызстана о предстоящей встрече информацию не предоставляла.
С 9 июля Сооронбай Жээнбеков с официальным визитом находится в Швейцарии. Он уже встретился с президентом страны Ули Маурером, представителями крупного бизнеса и председателем Национального совета Федерального собрания Мариной Кароббио. По итогам визита Жээнбекова в Швейцарию между странами подписано три документа о сотрудничестве.
Источник: "Азаттык"
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