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У Сооронбая Жээнбекова после Швейцарии назначена встреча с Путиным в Москве

Предмет переговоров не сообщается. 

 

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 11 июля встретится в Москве с президентом России Владимиром Путиным.

 

Как пишут российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Кремля, Жээнбеков будет находиться в Москве с кратким рабочим визитом.

 

Предмет переговоров не сообщается. Пресс-служба главы Кыргызстана о предстоящей встрече информацию не предоставляла.

 

С 9 июля Сооронбай Жээнбеков с официальным визитом находится в Швейцарии. Он уже встретился с президентом страны Ули Маурером, представителями крупного бизнеса и председателем Национального совета Федерального собрания Мариной Кароббио. По итогам визита Жээнбекова в Швейцарию между странами подписано три документа о сотрудничестве.

 

Источник: "Азаттык"

           
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