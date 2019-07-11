У Сооронбая Жээнбекова после Швейцарии назначена встреча с Путиным в Москве

Предмет переговоров не сообщается.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков 11 июля встретится в Москве с президентом России Владимиром Путиным.

Как пишут российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Кремля, Жээнбеков будет находиться в Москве с кратким рабочим визитом.

Предмет переговоров не сообщается. Пресс-служба главы Кыргызстана о предстоящей встрече информацию не предоставляла.

С 9 июля Сооронбай Жээнбеков с официальным визитом находится в Швейцарии. Он уже встретился с президентом страны Ули Маурером, представителями крупного бизнеса и председателем Национального совета Федерального собрания Мариной Кароббио. По итогам визита Жээнбекова в Швейцарию между странами подписано три документа о сотрудничестве.

Источник: "Азаттык"