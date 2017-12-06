До сих пор неясно, как будет получать зарплату первый вице-премьер, оставаясь депутатом

Механизм работы новых поправок в Конституцию мало понятен самим парламентариям, бухгалтерии ЖК и членам ЦИК



Новым первым вице-премьер-министром сегодня стал Аскарбек Шадиев. Согласно вступившим в силу поправкам в Конституцию он оставит за собой депутатское кресло и право голосовать на парламентских заседаниях. Однако по сей день непонятно, как расширение должностных полномочий скажется на оплате труда депутата, ставшего по совместительству первым вице-премьером? Попросту говоря, полагается ли ему отныне двойная зарплата?



За разъяснением ситуации редакция «Вести.kg» обратилась в бухгалтерию Жогорку Кенеша.



По словам бухгалтера Гульзады Абрахмановой, пока никакого распоряжения на этот счет не поступало.



- Мы выдаем заработную плату по распоряжению ЦИК,- пояснила она. - Пока этот вопрос не решен.



В свою очередь член Ценризбиркома Кайрат Осмоналиев в беседе с «Вести.kg» сообщил, что в этом плане есть правовой пробел.



- Когда утверждали поправки в Конституцию, принимали только общие понятия, - подчеркнул Кайрат Медербекович. - Детализация принятых изменений не проводилась. У нас всегда же так - пока гром не грянет, никто не перекрестится. Фактически Аскарбек Шадиев может голосовать на заседаниях, но каждый день ходить в парламент он не обязан. Поэтому по логике его основной деятельностью будет работа в правительстве. Соответственно, и зарплату он будет получать там. По основным положениям закона госслужащий не имеет права занимать две должности и получать две зарплаты. Но так должно быть в идеале. Как будет на самом деле, пока неизвестно.



Вероника Малышева

http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=49152&Itemid=136