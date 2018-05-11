Помощник Аскарбека Шадиева не распространяется о бухгалтере своего шефа

Накануне в парламенте прозвучало, что этот бухгалтер работает в TBEA
Бывший бухгалтер депутата Аскарбека Шадиева работает в китайской компании TBEA, которая занималась модернизацией ТЭЦ Бишкека. Об этом вчера на заседании парламента, где рассматривался отчет депутатской комиссии по изучению причин аварии на столичной теплоэлектроцентрали, заявил депутат Кожобек Рыспаев.
- С самого начала в этом проекте была коррупция, - сказал он. - Пусть правоохранительные органы выясняют и разбираются.
Среди общественности уже поползли слухи о том, что именно с этим может быть связан выезд Шадиева за границу..
В пресс-службе ОАО «Электрические станции» Vesti.kg логично ответили, что не могут пролить свет на эту ситуацию.
- Мы не в курсе, - сказала пресс-секретарь ОАО «Электрические станции» Тагжана Айдаралиева. – Кроме того, мы не вправе комментировать кадровый состав частной компании.
Мало что знает о вышеупомянутом бухгалтере и помощник Аскарбека Шадиева - Айбек Эрмеков.
- Я не знаю, о чем речь идет, - коротко ответил Vesti.kg он.
Сам депутат Кожобек Рыспаев пока не доступен для комментариев.
Напомним, вчера парламент рассматривал отчет депутатской комиссии по расследованию обстоятельств аварии на ТЭЦ. На заседании присутствовали экс-премьер-министры Сапар Исаков, Темир Сариев и Жанторо Сатыбалдиев.
Бакыт Стамов
vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!