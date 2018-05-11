Помощник Аскарбека Шадиева не распространяется о бухгалтере своего шефа

Накануне в парламенте прозвучало, что этот бухгалтер работает в TBEA

Бывший бухгалтер депутата Аскарбека Шадиева работает в китайской компании TBEA, которая занималась модернизацией ТЭЦ Бишкека. Об этом вчера на заседании парламента, где рассматривался отчет депутатской комиссии по изучению причин аварии на столичной теплоэлектроцентрали, заявил депутат Кожобек Рыспаев.

- С самого начала в этом проекте была коррупция, - сказал он. - Пусть правоохранительные органы выясняют и разбираются.

Среди общественности уже поползли слухи о том, что именно с этим может быть связан выезд Шадиева за границу..

В пресс-службе ОАО «Электрические станции» Vesti.kg логично ответили, что не могут пролить свет на эту ситуацию.

- Мы не в курсе, - сказала пресс-секретарь ОАО «Электрические станции» Тагжана Айдаралиева. – Кроме того, мы не вправе комментировать кадровый состав частной компании.

Мало что знает о вышеупомянутом бухгалтере и помощник Аскарбека Шадиева - Айбек Эрмеков.

- Я не знаю, о чем речь идет, - коротко ответил Vesti.kg он.

Сам депутат Кожобек Рыспаев пока не доступен для комментариев.

Напомним, вчера парламент рассматривал отчет депутатской комиссии по расследованию обстоятельств аварии на ТЭЦ. На заседании присутствовали экс-премьер-министры Сапар Исаков, Темир Сариев и Жанторо Сатыбалдиев.

Бакыт Стамов

vesti.kg