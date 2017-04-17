Камчыбек Ташиев надеется, что следующим президентом станет не самопиарщик

К.Ташиев: "Если сегодня не решить вопрос сохранения стабильности, то Кыргызстану грозят очередные политические потрясения".

«На повестке дня остро стоит вопрос стабильности в Кыргызстане», — заявил сегодня на круглом столе «Государство, политика и ответственность» экс-депутат парламента Камчыбек Ташиев. Он надеется, что следующим президентом страны станет не самопиарщик.



По мнению Камчыбека Ташиева, если сегодня не решить вопрос сохранения стабильности, то Кыргызстану грозят очередные политические потрясения.



«В 2011 году были нарушены все мыслимые нормы закона о выборах. В итоге мы получили то, что получили. Все должно быть в рамках закона, и к власти должен прийти не богатый человек или самопиарщик, а лидер, способный поднять страну», — отметил Камчыбек Ташиев.



Бывший министр иностранных дел Аликбек Джекшенкулов добавил, что предстоящие выборы-2017 проходят в очень сложной геополитической обстановке, при усилении противостояния России, США и Китая и возможной политической нестабильности в Центральной Азии. Аликбек Джекшенкулов призвал политиков КР консолидироваться и объединиться ради процветания и будущего страны.



http://24.kg/obschestvo/49663/