В Джалал-Абаде распущен городской кенеш и назначены новые выборы

Президент Алмазбек Атамбаев подписал Указ "О роспуске Джалал-Абадского городского кенеша и назначении досрочных выборов". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.



Согласно указу, в связи с принятым решением Джалал-Абадского городского кенеша Джалал-Абадской области о самороспуске, руководствуясь пунктом 2 части 1 статьи 64 Конституции КР, пунктом 1 части 2, частями 3, 5 статьи 39 Закона КР "О местном самоуправлении" и частью 2 статьи 48 Закона КР "О выборах депутатов местных кенешей", постановляется:

Принять к сведению решение Джалал-Абадского городского кенеша о самороспуске;



Назначить досрочные выборы в вышеуказанный местный кенеш на воскресенье, 28 мая 2017 года;



Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов организовать проведение досрочных выборов в вышеназванный представительный орган местного самоуправления в соответствии с законодательством Кыргызской Республики;

Правительству КР выделить необходимые финансовые средства для проведения досрочных выборов согласно смете расходов Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики. В период подготовки и проведения досрочных выборов принять меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране общественного порядка;



Исполняющему обязанности мэра города Джалал-Абад оказать содействие в работе ГРС и соответствующей избирательной комиссии по формированию, уточнению и составлению списков избирателей и решению организационных и материально-технических вопросов при подготовке и проведении выборов, а также принять меры по обеспечению сохранности документов, материалов, материально-технических ценностей вышеуказанного кенеша;



Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на отдел государственного и территориального управления и кадровой работы аппарата президента КР.

Настоящий Указ вступает в силу со дня официального опубликования.



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