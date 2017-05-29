Мэр Джалал-Абада «хозяйничал» на избирательном участке?

Градоначальник, чье поведение возмутило общественность, считает, что претензии избирателей по отношению к нему совершенно не обоснованы
Поведение и.о. мэра Джалал-Абада Турдалы Темирбаева во время выборов депутатов местных кенешей возмутило некоторых граждан.
Видеоролик, на кадрах которого запечатлен исполняющий обязанности мэра, активно обсуждается пользователями социальных сетей. В частности, у людей создалось впечатление, что Темирбаев, якобы, хозяйничает на избирательном участке.
Однако, сам глава города уверяет, что никаких нарушений с его стороны не было.
– Организацией выборного процесса занимаются местные власти – это все знают, – подчеркнул Турдалы Темирбаев в беседе с «Вести.kg». – Я ничего не нарушал и тем более не хозяйничал на участке, а просто делал свою работу.
Как пояснил глава муниципалитета Джалал-Абада, присутствующих возмутил лишь факт отсутствия камер, где проходило голосование. Других претензий, по его словам, от горожан не поступало.
– Хочу отметить, что я не вмешивался в голосование. Как я могу это сделать, если избиратели должны предъявить паспорт и свои биометрические данные. Прозвучавшие претензии вообще мне непонятны. Как я хозяйничал? Если хотя бы два бюллетеня пропадет – это уже уголовная ответственность, и я об этом знаю, – заключил Темирбаев.
Алтынай Айбек кызы
Источник - vesti.kg
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