В Бишкеке пройдет форум по обсуждению темы президентских выборов

В Бишкеке 13 февраля состоится политической форум, где обсудят вопросы предстоящих президентских выборов.
Об этом "Азаттыку" сообщил один из его организаторов - Равшан Жээнбеков.
По его словам, главная тема обсуждения - воспрепятствование подготовке и продвижению президентом Алмазбеком Атамбаевым преемника на выборах.
"Среди инициаторов Феликс Кулов, Адахан Мадумаров, Омурбек Текебаев, Исмаил Исаков, Чолпон Джакупова, Камчыбек Ташиев, Акматбек Келдибеков и другие. Далее будем продвигать единую идею", - сказал он.
Президентские выборы в Кыргызстане состоятся осенью 2017 года. Официально предвыборный процесс еще не начался, однако уже появились первые кандидаты, заявившие о намерении участвовать в выборах президента страны.
4 февраля стало известно, что экс-премьер-министр Темир Сариев будет баллотироваться в президенты Кыргызстана. 10 февраля лидер парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев тоже заявил о таком намерении.
Президент Алмазбек Атамбаев ранее несколько раз заявлял, что не готовит себе приемника, а главой государства станет кандидат, которого изберут граждане.
Источник - "Азаттык"
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