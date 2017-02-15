Выборы президента состоятся 19 ноября

Атамбаев поручил главе ЦИК устранить к этому времени все недочеты в работе комиссии
Алмазбек Атамбаев на встрече с главой ЦИК Нуржан Шайлдабековой поручил обеспечить честные выборы нового главы государства. Об этом сегодня сообщил отдел информационной политики аппарата президента.
Шайлдабекова проинформировала Атамбаева о том, что с учетом анализа прошедших выборов и голосований Центризбирком принимает все меры, чтобы устранить недостатки и улучшить работу по организации выборных процессов.
Глава государства отметил особую важность выборов нового президента страны, которые в соответствии с конституционным законом состоятся 19 ноября 2017 года.
– За оставшиеся до выборов девять месяцев надо устранить все недочеты и упущения в работе и обеспечить полностью открытые и честные выборы нового главы государства», – подчеркнул президент.
Виктория Цой
http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=44756&Itemid=83
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