Выборы президента состоятся 19 ноября

Атамбаев поручил главе ЦИК устранить к этому времени все недочеты в работе комиссии

Алмазбек Атамбаев на встрече с главой ЦИК Нуржан Шайлдабековой поручил обеспечить честные выборы нового главы государства. Об этом сегодня сообщил отдел информационной политики аппарата президента.

Шайлдабекова проинформировала Атамбаева о том, что с учетом анализа прошедших выборов и голосований Центризбирком принимает все меры, чтобы устранить недостатки и улучшить работу по организации выборных процессов.

Глава государства отметил особую важность выборов нового президента страны, которые в соответствии с конституционным законом состоятся 19 ноября 2017 года.

– За оставшиеся до выборов девять месяцев надо устранить все недочеты и упущения в работе и обеспечить полностью открытые и честные выборы нового главы государства», – подчеркнул президент.

Виктория Цой

http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=44756&Itemid=83