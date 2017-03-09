Курманбек Бакиев намерен обратиться в Комитет по правам человека ООН

Бакиев говорит, что президент сам открывает дорогу беззаконию
Белорусские СМИ 7 марта опубликовали видеоинтервью с беглым президентом Кыргызской Республики Курманбеком Бакиевым. В последний раз Бакиев давал интервью зарубежным СМИ в 2015 году, поэтому его последнее интервью вызвало интерес большинства.
Курманбек Бакиев заявляет, что невозможно на сегодняшний день говорить о существовании в Кыргызстане правового поля, приводя в пример слова действующего главы государства, который говорил, что необходимо изменить Конституцию, чтобы не признавать решение комитета по правам человека ООН. Бакиев говорит, что президент сам открывает дорогу беззаконию. Бакиев также заявляет, что готовит документы для обращения в Комитет по правам человека ООН по поводу своего заочного осуждения.
Курманбек Бакиев в 2011 году был осужден заочно Военным судом на пожизненное заключение. 29 июля 2016 года судебная Коллегия Верховного суда изменила решение в отношении Курманбека Бакиева и приговорила его к 30 годам лишения свободы.
Источник: super.kg
http://www.gezitter.org/politic/58253/
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